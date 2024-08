Massú y González vencen a Fish y Dent como hace 20 años en los Juegos Olímpicos de Atenas

Santiago de Chile, (EFE).- Los tenistas chilenos Nicolás Massú y Fernando González reeditaron sus triunfos de hace 20 años ante los norteamericanos Mardy Fish y Taylor Dent, en sendos partidos de exhibición en conmemoración de sus medallas olímpicas en Atenas 2004.

Los partidos, disputados en el Movistar Arena de Santiago, recordaron las dos medallas de oro conseguidas por Massú en sencillos y en dobles junto a González, quien también obtuvo el bronce en esos Juegos Olímpicos.

Massú se impuso a Fish esta vez por 4-6, 6-2, con un tie break 10-5, mientras que su triunfo en Atenas fue en cinco sets de 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 y 6-4.

González le ganó Dent con un doble 6-3 este martes, pero hace 20 años los hizo en tres sets por 6-4, 2-6, 16-14.

Las preseas de 2004 representaron un hito para el deporte del país austral, que están en el recuerdo y por ello cerca de 10 mil personas acudieron para acompañarlos.

Massú se enfrentó a Fish, como lo hicieron en aquella final por el oro en 2004, en un duelo que tuvo sus momentos de distención, pero en el que también se jugaron muchos puntos con intensidad.

El primer set fue parejo, llegaron a estar igualados 4-4, lo cual aprovechó Massú para bromear sobre Fish: “tiene dos años más que yo, es una gran diferencia”, dijo el chileno de 44 años.

Finalmente, el norteamericano se impuso con un 6-4 y luego Massú tomó protagonismo con un 6-2 en el segundo set más cómodo.

El triunfo se definió con un super tie break donde ambos brindaron un buen espectáculo, que encendió las emociones con un punto de Massú para ponerse en ventaja por 7-5 y lo terminó con un 10-5.

“Bastantes emociones acá. Quiero felicitar a Mardy Fish que es una buena persona. Gracias a ustedes, no es fácil jugar después de 20 años, por el cariño de siempre nos han apoyado toda la vida”, dijo a los hinchas.

“Lo que paso hace 20 años fue algo inolvidable. Gracias por apoyarnos independientemente si nos fue bien o mal porque siempre cuando jugamos por Chile lo entregamos todo”, agregó.

Massú también hizo un tributo personal a quien fuera su entrenador cuando consiguió el oro olímpico en Atenas Patricio Rodríguez, quien falleció en 2020 tras enfermar de cáncer.

González jugó primero frente a Dent y lo venció por 6-3, 6-3 como hace 20 años cuando se quedó con la medalla de bronce, pero en un ambiente distendido entre bromas y chistes.

El duelo comenzó cerrado con dos juegos por lado, incluso Dent logró ponerse arriba por 2-1, pero González apoyado por el público comenzó a marcar un punto tras otro hasta completar los dos sets.

Al terminar el duelo González agradeció a los chilenos “porque más allá del resultado, siempre ha sido mucho el cariño a pesar de que me retiré hace muchos años”, dijo.

“Vinieron mis hijos con sus banderitas, que se las compré esta tarde, imagínate los que son padres entienden. Ojalá valoren que jugué al tenis porque les dije quieren ver videos de papá y me dijeron, sí, pero papá no hace goles”, comentó para la risa de los presentes.

Dent, por su parte, mostró su simpatía y ante el comentario del tenista chileno sobre qué harían luego del partido dijo: “Piscola, weon”, una bebida y expresión chilena. Antes de irse, regaló el grito que distingue al país “Chi, chi, chi, le, le le, ¡Viva Chile!”.

La superficie de juego tuvo los colores de la bandera chilena y era un piso flotante utilizado también para deportes como el baloncesto, balonmano o voleibol.

El espectáculo tuvo un DJ en vivo y se realizó un homenaje a los recientes medallistas chilenos en los Juegos Olímpicos París 2024, la tiradora Francisca Crovetto y el luchador Yasmani Acosta.

María José Rey