Matt Damon y Casey Affleck abordan su “intensa” amistad en ‘The Instigators’

Miami, (EFE). Matt Damon y Casey Affleck detallan su “intensa” amistad de más de cuatro décadas en ‘The Instigators’, una producción desarrollada por la argentina Luciana Barroso, esposa del primero, que fue posible gracias a esa perdurable relación entre ambos actores estadounidenses, según dijeron en entrevista con EFE.

La película, que se estrena este viernes en Apple TV, contiene mucha improvisación y momentos “que no se habrían podido dar si no fuese por nuestra historia en común”, agregaron.

“Mucho de nuestra relación sale en la película. Hay muchas de las mismas cosas de cómo nos relacionamos en la vida real. Era inevitable”, dijo Damon, quien es uno de los adorables y desafortunados criminales que llevan la acción principal en la cinta.

“Es divertido, pero muchas de las escenas que fuimos desarrollando sobre la marcha nacieron -en gran parte- por nuestra historia en común”, confesó.

La química entre ambos es obvia para el espectador, a pesar de que sus personajes chocan constantemente. Tanto, que el director de ‘The Instigators’, Doug Lipman, declaró en el estreno que no había visto una conexión tan intensa para la pantalla desde que dirigió a Brad Pitt y Angelina Jolie en su película ‘Mr. and Mrs. Smith’ (2005).

Inspirada en icónicos filmes como ‘Midnight Run'(1988) y ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (1969) y coescrita por Affleck, ‘The Instigators’ cuenta la historia de Rory (Damon) y Cobby (Affleck), un padre desesperado y un exconvicto, que deben cometer un robo juntos.

Cuando fracasan, junto con un aliado inesperado, el terapeuta de Rory, emprenden la huida de la Policía, de burócratas y de un criminal empeñado en vengarse.

La historia se desarrolla en la ciudad de Boston, donde Damon forjó durante su infancia su conocida amistad con su socio cinematográfico, el actor y cineasta Ben Affleck, y su hermano menor Cassey.

Sin embargo, quien hizo posible el desarrollo de ‘The Instigators’ no fueron los Affleck, sino la esposa de Damon, quien fue la primera en recibir el guión y la que convenció a su marido no solo de producir el proyecto a través de su empresa, sino de actuar en él.

“Se lo mandé a Matt y a Lucy, pero ella fue la que se enganchó más y la que me dio las mejores sugerencias y perspectiva más profunda en el proyecto. A los dos les gustó, pero ella fue la que hizo toda la diferencia al principio”, reveló Affleck.

“Después de que me dijeron que querían hacerlo a través de su empresa, todo fluyó con facilidad, pero ella fue instrumental,” agregó.

La conexión latina

Tanto Damon como Affleck tienen un dominio decente del español. El primero por su relación de más de 20 años con Barroso, mientras que los hermanos Affleck lo aprendieron cuando pasaron un año en México en su adolescencia, acompañando a su madre, que realizó un intercambio de maestros en el país.

Damon, un confeso fanático de Boca Juniors, se declaró amante del Fernet, el licor digestivo popular entre los argentinos.

También confesó que uno de sus sueños es hacer una película en Argentina.

“Muchas veces solo reaccionamos a los (proyectos) que nos mandan. Es difícil salir a buscar algo específico, pero me encantaría si una buena historia argentina llegara a mis manos”, afirmó. También le encantaría hacer una cinta en Miami, donde conoció a Barroso.

“Nosotros hicimos una película juntos allá hace 20 años y fue increíble”, indicó Affleck, al referirse a ‘Gerry’, la cinta que filmaron en 2001 en el Parque Provincial de Ischigualasto o Valle de la Luna.

En esa producción sus personajes no son los más divertidos y terminan mal. En ‘The Instigators’, una producción de Artist Equity, la empresa que Damon y el mayor de los Affleck crearon en 2022, es todo lo contrario. Rory y Coby consiguen conquistar al espectador.

Su relación es “intensa y para morirse de la risa”, dice Affleck, a lo que Damon confirma: “Esa es también nuestra relación en la vida real, intensa y muy graciosa”.