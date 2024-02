Matthew Slater, triple ganador del Super Bowl con los Patriots, se retira a los 38 años

Redacción deportes, (EFE).- Matthew Slater, tres veces campeón de la NFL -la Liga profesional de fútbol americano- con los New England Patriots, anunció este martes su retirada, después de 16 años de carrera.

Slater, estrella de los equipos especiales de los ‘Pats’ campeones tras ganar las ediciones XLIX, LI, LIII del Super Bowl -la gran final del campeonato- anunció su despedida a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

“Desde que tengo uso de razón, el fútbol ha sido una de las pasiones de mi corazón. Como jugador, Dios utilizó el fútbol para instruirme, disciplinarme, animarme y desarrollarme. Ahora podré jubilarme sabiendo que esta experiencia ha superado cualquier esperanza o sueño que haya tenido”, fue parte de la despedida del ahora ya exjugador.

Slater, quien obtuvo 10 selecciones al Pro Bowl en su carrera, llegó a los Patriots seleccionado en la quinta ronda del draft 2008; y desde entonces brilló en los equipos especiales con los que obtuvo 191 tackleadas.

Nacido en Long Beach, California (EE.UU.), Slater tuvo palabras de agradecimiento para Robert Kraft, propietario de los Patriots, y para el entrenador Bill Belichick, con quien obtuvo tres de los seis trofeos Vince Lombardi que posee la franquicia.

“A la familia Kraft y a toda la organización Patriots, gracias por su continuo apoyo y confianza. Al entrenador Belichick, gracias por darme la oportunidad de perseguir el sueño de mi infancia. Es un gran honor saber que jugué para el mejor entrenador de la historia de nuestra liga”, subrayó.

Robert Kraft respondió a las palabras de Slater en una misiva.

“Matthew Slater no fue sólo un jugador de equipos especiales de los Patriots. Fue un jugador del equipo especial que nos ayudó a ganar tres versiones del Super Bowl y tuvo un impacto positivo en las muchas vidas que tocó dentro y fuera del campo. En nombre de Nueva Inglaterra Patriots expreso nuestro profundo agradecimiento a Matthew”, compartió el dueño del equipo.

Bill Belichick, quien considera a Matthew el mejor jugador de equipos especiales de la liga, también se pronunció.

“Matthew Slater merece todos los elogios que alguien pueda recibir. Es una persona única en la vida y el mejor jugador central de equipos especiales en la historia de la NFL, es el mejor ejemplo de lo que debe ser un competidor intenso y un ser humano. Me siento bendecido por ser su compañero de equipo, entrenador y amigo”, dijo Belichick.