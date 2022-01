Mau y Ricky estrenan “No Puede Ser” con el cantante de trap Eladio Carrión

Miami, (EFE).- El dúo de cantautores venezolanos Mau y Ricky, fieles exponentes del pop urbano latino, inician este 2022 con el estreno de “No Puede Ser”, un tema romántico hecho en colaboración con el cantante puertorriqueño de trap Eladio Carrión.

En la canción, los hijos menores del popular cantautor Ricardo Montaner hablan sobre “un corazón roto que no pueden olvidar”, según indica un comunicado de prensa de su oficina de representación.

En la pieza que se publica junto a un videoclip, Mau y Ricky “reiteran sus sentimientos acerca de haber sido perseguidos por un viejo romance que no pueden superar”, ahonda el comunicado.

El videoclip de “No Puede Ser” con Carrión fue filmado en San Diego (California), y aparecen los hermanos Mau y Ricky “visitando un oscuro y siniestro parque de diversiones, aprovechando las atracciones y las montañas rusas”.

Luego, el puertorriqueño y exponente del trap latino “los llama con un guiño cómico que rompe la tensión del video, excusándose por no poder asistir porque su perrito está enfermo, aunque realmente está comiendo pizza en un tejado”.

Según el avance a la prensa, se trata de un “video surrealista” que concluye con “un tétrico payaso persiguiéndolos por el parque”.

En el tema, Carrión, nominado el pasado año a un Latin Grammy a mejor álbum de música urbana por su disco “Monarca”, le inyecta “poderosas rimas al tema”.

La nueva colaboración fue producida en Miami por Johnny Julca, detalla el comunicado.

En septiembre de 2021, los hermanos Montaner iniciaron una gira por Argentina, país donde se presentaron, por primera vez y en cuatro ocasiones, en el Teatro Gran Rex frente a más de 12.000 personas.

Además, ofrecieron conciertos con entradas agotadas en más de 13 ciudades en el cono sur latinoamericano, durante una gira que cerrarán este próximo 11 de febrero en el Luna Park de Buenos Aires y donde presentarán su nuevo lanzamiento.

Mau y Ricky mantienen una fuerte presencia en las redes sociales, donde cuentan con más de 6,5 millones de seguidores en Instagram y más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Sus videos musicales ya tienen más de 2.000 millones de visitas en YouTube.