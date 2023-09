Mau y Ricky se asocian con Warner para lanzar sello independiente Why Club Records

Miami, (EFE).- El dúo venezolano Mau y Ricky se ha asociado con la discográfica Warner Music Latina para lanzar el sello independiente Why Club Records, con el que publicarán en octubre próximo su nuevo sencillo, “Vas a destrozarme”.

Neus Borrell, integrante del equipo de este dúo afincado en Miami, asumirá la dirección general de la nueva casa discográfica, que se propone acoger a “artistas que desean expresarse y romper con las convenciones”, según señala un comunicado de Warner difundido este lunes.

El 5 de octubre Why Club Records publicará “Vas a destrozarme”, primer adelanto del que será el próximo álbum de estudio del dúo, “Hotel Caracas”, y un sencillo producido por Malay, ganador del premio Grammy y quien ha trabajado antes con Frank Ocean, Lorde, FLETCHER, entre otros.

“Estamos emocionados de comenzar esta nueva etapa como propietarios de nuestra música, junto a un grupo de personas increíbles a las que admiramos mucho. Esto marca el inicio de una alianza que, si Dios quiere, nos llevará a cumplir nuestros sueños”, señaló el dúo en el comunicado.

“Mau y Ricky son pioneros en la industria musical, y nos sentimos honrados de darles la bienvenida a la familia de Warner Music Latina. Esta colaboración representa una fusión de creatividad, talento y un compromiso compartido de traspasar fronteras en la música latina”, afirmó a su turno el presidente de Warner Music Latina, Alejandro Duque.

Mau y Ricky, hijos del famoso cantautor venezolano, Ricardo Montaner, han sido letristas de éxitos de figuras de la música latina como Karol G, Ricky Martin, Maluma y Anitta.

Son además coautores de “Sin Pijama”, de Becky G y Natti Natasha, canción que fue 38 veces Disco de Platino Latino y figuró en la lista de las “100 Mejores Canciones de Reguetón de Todos los Tiempos” de la revista Rolling Stone.

En 2019 publicaron su álbum debut, “Para aventuras y curiosidades”, que contiene el tema certificado como diamante “Ya no tiene novio”, con Sebastián Yatra, y el éxito multiplatino “Mi Mala (Remix)” con Karol G.

“Acumulan miles de millones de reproducciones con numerosas certificaciones de diamante y agotan entradas en múltiples países”, señala el comunicado.

Mau y Ricky, nominados a varios premios Latin Grammy, publicaron el pasado año el sencillo “Llorar y Llorar” con Carin León, que alcanzó el primer puesto número la lista Latin Airplay de Billboard y el número 1 en Latin Pop Airplay.