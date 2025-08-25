Maxwell aseguró a la Justicia de EE.UU. que Epstein no tenía una lista de clientes famosos

Nueva York, (EFE).- Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, aseguró que el financiero no tenía una lista de clientes durante una entrevista de dos días con el Departamento de Justicia de EE.UU, cuya transcripción fue entregada a un Comité del Congreso que estudia el caso del millonario.

“No existe ninguna lista. No tengo conocimiento de ningún chantaje. Nunca lo escuché. Nunca lo vi, y nunca lo imaginé”, aseguró Maxwell al fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, durante el interrogatorio en la prisión en Florida donde se encontraba la ahora convicta, de acuerdo con la transcripción.

Seguidores del presidente Donald Trump habían reclamado que cumpliera con su promesa electoral de divulgar una presunta lista de clientes que mantenía Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

En medio de los reclamos, el Departamento de Justicia informó al mandatario el pasado julio de que no existía tal lista, a cuyos miembros Epstein presuntamente chantajeaba. Pero el Wall Street Journal aseguró lo contrario, citando fuentes conocedoras del asunto, y añadía que había muchos nombres en esos documentos.

Maxwell, que cumple 20 años de prisión por su participación en una trama para explotar y abusar sexualmente de varias menores junto con Epstein, contó que lo conoció en 1991 en la oficina del millonario en Nueva York porque una amiga quiso que lo conociera.

“Lo encontré muy atractivo y eso fue todo”, dijo al recordar ese momento, tras lo cual entablaron una amistad.

Cuando el padre de Maxwell murió poco después, y su familia le pidió que se quedara en EE.UU., Epstein le pidió que le ayudara a conseguir una vivienda en Nueva York y a decorarla. Un año después comenzó a trabajar para él bajo salario y viajaron con frecuencia a las casas que tenía el millonario en Florida y Ohio, relató.

Trump y Epstein, una amistad “social”

De acuerdo con la transcripción, Maxwell aseguró que nunca vio a personas importantes que se relacionaban con Epstein, como el expresidente Bill Clinton o el presidente Trump, hacer nada inapropiado, y elogió al actual mandatario por haber ganado nuevamente la presidencia.

“Admiro su extraordinario logro al convertirse en presidente. Y me cae bien, y siempre me ha caído bien. Así que esa es la esencia de toda mi relación con él”, afirmó, y explicó que creía haber conocido a Trump a través de su padre -un empresario- en la década de 1990.

Maxwell indicó que Trump siempre fue “cordial” y un “caballero” las veces que tuvieron algún encuentro.

Además opinó que la amistad de Trump y Epstein era mas bien “social”: “Creo que era como suele ser la gente en situaciones sociales. No creo que fueran amigos cercanos”, dijo durante el primer día de la entrevista.

De Clinton opinó que es “realmente extraordinario” y que fue un “fantástico presidente”.

Sobre la acusación a Epstein de abuso de menores, aseguró que no fue testigo de ello: “Nunca vi eso (…) en absoluto. No digo que el Sr. Epstein no hiciera esas cosas… No me siento cómoda diciéndolo hoy, dado lo que ahora sé que es cierto”, afirmó.

Dijo además a Blanche que ella no estaba ahí para defender a Epstein, e insistió en que no participó de esos actos de los que fue acusado.

Maxwell reiteró a Blanche lo que siempre ha reclamado: que fue acusada injustamente porque nunca participó o presenció un acto criminal del que acusaron a Epstein, y que no tuvo un juicio justo. Maxwell no tuvo éxito en la apelación de su condena.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que evalúa el caso de Epstein dijo que ha recibido miles de páginas de documentos. La entrevista a Maxwell es parte de esa investigación.

Previo a comenzar la entrevista, Blanche aclaró a Maxwell que sólo contaba con inmunidad limitada, que no le estaban haciendo promesas y que si mentía sería acusada.