May the force be with you: cuáles son los productos de Star Wars más caros

Siendo la segunda franquicia más taquillera del mundo, Star Wars se ha convertido en un icono para tres generaciones, generando euforia en sus productos

NotiPress.- Star Wars, una de las franquicias más importantes a nivel mundial, se estrenó hace 46 años. El desarrollo de la historia y personajes como Darth Vader, Luke Skywalker, Chewbacca y la princesa Leia lograron que los fanáticos instauraran el 4 de mayo como el Día de Star Wars.

La frase escogida para aludir a tal fecha es “May the force be with you”. Además, con más de 10 mil 320 millones de dólares recaudados en taquilla, la franquicia de Lucasfilm es la segunda más grande del mundo. Lo cual es un logro pues la primer película se estrenó hace casi cinco décadas. Sin embargo, Disney continua lanzando más series y películas de La Guerra de las Galaxias.

Según datos oficiales, la franquicia tiene un valor estimado de 70 mil millones de dólares, siendo el merchandising su mayor ingreso. E incluye disfraces de jedi, siths o mandalorianos para usarse el Día de Star Wars, hasta muñecos coleccionables. Sin embargo, gracias al e-Commerce los fanáticos han logrado encontrar productos nuevos y antaños cuyos costos suelen ser elevados.

Por ejemplo, en 1977, tras el estreno de Star Wars: A New Hope, se lanzó un muñeco de Luke, el cual se oferta en eBay por más de 37 mil pesos, según datos obtenidos por NotiPress. Una minifigura de C3PO de Lego de oro sólido de 14K con certificado de autenticidad tiene un precio mayor de tres millones de pesos. Algunos fanáticos prefieren adquirir productos más convencionales, tales como sables, cascos, naves o posters. Pero en eBay, algunos de estos productos se pueden conseguir autografiados por los protagonistas de las tres trilogías y series spin-off, como Pedro Pascal o Ewan McGregor.

Marcas como Hasbro, Funko o Kenner, las cuales han realizado líneas de juguetes de la franquicia en los años 70, mostraron un poco de la galaxia que rodea a Luke, Han Solo y a la Princesa Leia. Por ejemplo, la figura de acción de Kenner, Rocket Firing Boba Fett de 1979, tiene un valor de 204 mil 435 dólares, es decir, más de tres millones de pesos. El alto valor de este coleccionable se relaciona con su retiro del mercado antes de siquiera haber sido lanzado al público. Por su parte, la extinta fábrica mexicana Lilí-Ledy fabricó figuras hoy consideradas un tesoro.

Esto sucede porque son de personajes no incluidos en la línea original de comercialización estadounidense. Por ello, los diferentes stormtroopers, ewoks con bastones o pilotos rebeldes, fueron las novedades de estos juguetes. Por último, la figura de Darth Vader con capa es ofertada en más de 25 mil pesos en Marketplace de Facebook. Por su parte, Boba Fett con pistola y jetpack se puede conseguir por casi 200 mil pesos. Sin embargo, ya sea comprando una figura coleccionable, viendo la saga completa o solo repasando frases de la saga, este Día de Star Wars 2023, “May the force be with you”.