Maya Hawke se une al elenco de la precuela de ‘Hunger Games’

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La estrella de ‘Stranger Things’ Maya Hawke participará en la precuela de ‘Hunger Games: Sunrise on the Reaping’ (‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’), la adaptación de Lionsgate a la mítica saga escrita por Suzanne Collins.

Hawke asumirá el rol de Wiress, excampeona de los Juegos del Hambre convertida en mentora del distrito 12, informó este miércoles la revista especializada Deadline.

La actriz estadounidense, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, se suma al elenco liderado por Joseph Zada (Haymitch Abernathy) ​​y Whitney Peak (Lenore Dove Baird) y cuyo estreno está previsto para el noviembre de 2026.

Esta nueva entrega de ‘Los Juegos del Hambre’, al igual que la anterior, retrocederá al pasado para adentrarse en el distópico mundo de Panem 24 años antes del comienzo del primer libro de la saga, cuya adaptación cinematográfica fue protagonizada por Jennifer Lawrence (Katniss) y Josh Hutcherson (Peeta Mellark).

La novela comenzará en la mañana del anuncio de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Allí compitió Haymitch Abernathy, conocido por ser el mentor de Katniss y Peeta cuando son elegidos para representar al distrito 12 en los 74º y 75º Juegos del Hambre.

La precuela ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’ (‘Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes’) se estrenó en noviembre de 2023 y logró recaudar 337 millones de dólares en la taquilla internacional, según datos publicados por The Hollywood Reporter. Se trató de la primera entrega de la saga sin la participación de Lawrence y Hutcherson.