Mayeli Alonso y Niurka defienden a “capa y espada” las relaciones abiertas

Miami (Notistarz). – La influencer mexicana Mayeli Alonso y la vedette cubana Niurka Marcos, encendieron el debate en el programa ¡Siéntese Quien Pueda! al defender a “capa y espada” el amor libre o las conocidas relaciones abiertas.

Después del polémico video del mexicano Babo, vocalista de Cartel de Santa, con contenido íntimo en OnlyFans, y ante la pregunta de si los seres humanos están perdiendo valores o es simple y sencillamente libertad de expresión, las invitadas al programa de la cadena hispana estadounidense UniMás reaccionaron.

Para Niurka , la responsabilidad “es de cada quien, y si es menor de edad la responsabilidad es de los padres. No se han perdido valores, se ha recuperado la libertad de ser, lo que tú quieras ser, con quien quieras serlo”.

La cantante residente en México, subrayó que “esto de la diversidad del género ha existido desde que existen los seres humanos, en todas las culturas, lo vemos en muchas películas los consortes, las concubinas eso ha existido toda la vida y que tengan sexo entre ellos, y que todo eso lo hemos visto en muchas películas”.

“Es algo -dijo- que ahorita la gente debe entender que es la forma de liberarse de proyectarse y de luchar por un respeto y un lugar en la sociedad. Tu preferencia sexual no te define, te define tu preparación cultural, tu parte humana, tu empatía con la gente”.

Al ser cuestionada de sí está a favor de las relaciones abiertas, Niurka dijo: “Yo creo que dentro de cuatro paredes las personas pueden practicar sexualmente la intimidad de la manera que quieras, siempre que sea intimidad. Ahorita están manejando abiertamente ese punto y lo permiten los líderes de las plataformas”.

“Pues eso no lo podemos evitar ninguno de nosotros o sea porque quienes ponen las normas en las plataformas son los dueños de las plataformas. O sea que, si ellos lo permiten, pues tú que vas a criticar”, anotó.

Ante estas declaraciones explosivas de Niurka, la originaria de Chihuahua, México y ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso expresó: “Yo pensaba que una relación abierta era como cuando tienes una pareja, pero decides tener otros noviecitos”.

“Estamos hablando de todo lo que puede hacer uno sexualmente. Yo creo que Niurka por primera vez déjame te digo que estoy cien por ciento de acuerdo contigo”, apuntó Alonso

Insistió que esta “cien por ciento de acuerdo con ella porque es realidad o sea eso ha existido siempre, ahorita la gente apenas lo está aceptando y tenemos que aprender a respetar lo que a la demás gente le gusta”.

“Si te gusta hacer tríos, si te gusta estar con cuatro, si te gusta estar con seis, con más la gente, no importa, les gusta ya. O sea, no entiendo yo porque la gente no ha entendido que eso siempre ha existido siempre, entonces nosotros somos los que estamos cerrados a esto”, enfatizó la ex de Lupillo Rivera.