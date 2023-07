Mayne-Nicholls cree que Santiago 2023 será una gran fiesta e impulsará el deporte

Santiago de Chile, (EFE).- A cien días del inicio, el director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, asegura que todo estará preparado a tiempo y que los deportistas y espectadores que visiten Chile entre octubre y noviembre disfrutarán de la hospitalidad y el cariño de los chilenos, comprometidos y unidos en torno “al mayor proyecto del país del siglo XXI”.

En una entrevista con EFE, el periodista cree que la cita deportiva tendrá un impacto tan positivo en la sociedad y el deporte chileno como la que tuvo en la española los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 -punto de partida de los éxitos actuales- y que dejará como legado tanto la unidad nacional en tiempos de polarización como una firme lucha contra la obesidad y el sedentarismo.

Además, contradijo a aquellos que aseguran que existen grandes retrasos en las obras y que la infraestructura no va a estar lista a tiempo y dijo que una vez concluida la ceremonia de despedida, el tercer legado que quedará es la idea de que Chile no solo cumple con sus compromisos, sino que está preparada para celebrar grandes eventos, como el mundial de fútbol 2030 que aspira a organizar junto a Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Hemos tenido que realizar muchas obras, muchísimas que van a quedar como un gran legado de infraestructura para el país. Y de acuerdo a lo que señalan todos los ingenieros, todos los profesionales, llegamos con todas las obras, unas mucho antes y otras justo, pero llegamos con todas, no hay ninguna obra que no esté dentro del cronograma”, afirmó.

“Después viene otro legado importantísimo, fundamental, que vamos a dejar desde el mismo día que terminan. No la infraestructura sino quien la use. Que la juventud del país y los adultos se involucren en las actividades deportivas y, a través de eso, lograremos combatir el sedentarismo y la obesidad que nos están golpeando fuerte”, destacó.

PROYECTO PAÍS PARA CHILE

A un mes de su llegada al cargo, Mayne-Nicholls, hombre de dilatada y eficaz experiencia en la gestión deportiva -fue miembro de la FIFA y presidente del fútbol chileno, entre otros cargos- opina que todo está siendo posible gracias al efectivo trabajo interdisciplinar entre el gobierno, sus diversas agencias y organismos, las federaciones y la colaboración de la empresa privada.

“El mensaje es que el trabajo interdisciplinar en Chile, entre las diferentes agencias del Gobierno y los privados funciona. Tenemos un aporte mayoritario del Estado, participación tanto con los privados como los como en el organismo público. Y funciona. Hemos sido capaces de ir ordenando todo para que todos caminemos por el mismo cauce. Esperamos que se sumen más de aquí a los juegos para que esté toda la comunidad involucrada”, agregó.

En este sentido, Mayne-Nicholls cree que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que reunirán a miles de atletas procedentes de todo el continente en 38 deportes, son el gran proyecto nacional de Chile en el siglo XXI.

“Yo diría que para lo que va de este siglo, es el gran proyecto. Creo que aquí está involucrada toda la comunidad a través del deporte. El deporte es un factor de unión aquí en Chile, de muchísima unión. Ese factor de unión que el deporte nos debiera despertar, las emociones que nos traen los atletas parapanamericanos y los Panamericanos, debieran traducirse en una mayor participación en las actividades físicas”, recalcó.

GENERANDO UNA ILUSIÓN

Al hilo de este argumento, Mayne-Nicholls comparó la ilusión que ya está desarrollando la cita con la que generó la Copa América Chile 2015 en la que el fútbol nacional alzó su primer trofeo internacional.

“Creo que se puede multiplicar el efecto de la Copa América si somos capaces de seguir por el camino que estamos andando ahora. Hay muchos más deportes, muchas sedes.

“A pesar de que en los últimos años el país ha estado un poco convulsionado, a través de los Juegos lograremos unirnos todos de nuevo, yo creo que es el legado en un mundo que cada vez parece más fraccionado”, argumentó.

A este respecto, también se mostró convencido de que una vez hechos los balances pertinentes, la infraestructura creada y el éxito de Santiago 2023 servirán para atraer otros grandes eventos deportivos e impulsar la candidatura conjunta sudamericana para el mundial.

CAPITALIZAR EL ÉXITO

“Toda esta infraestructura, que primero nos dejaron los juegos Odesur y ahora nos dejan los Panamericanos y los parapanamericanos va generando una ambición y una motivación mayor de las federaciones para atraer grandes eventos. Va a venir ese impulso porque la juventud, los más niños, van a decir esto tiene un valor extra, y eso creo que es muy importante”, afirmó.

“Pasó en España, pasó en China, pasó en Inglaterra… el efecto multiplicador de los buenos resultados deportivos. Yo creo que está comprobado en esos tres países, que tienen un antes y un después a través del ejemplo de su propio deportistas”, recalca Mayne-Nicholls, que apuesta porque Chile superará el medio centenar de medallas.

“Ojalá venga mucha gente del mundo a visitarnos. Aquí lo único que les podemos garantizar es que los juegos se van a hacer de muy buena manera y que el visitante va a disfrutar de las bondades, la solidaridad y el cariño. Nos gusta pasarlo bien en Chile”, concluyó.