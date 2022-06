Mayoría de los periodistas latinos perciben equidad en sus lugares de trabajo

Washington, (EFE).- Menos de la mitad de los periodistas hispanos en Estados Unidos creen que no hay suficiente diversidad racial en sus empresas y más del 60 % piensan que el trato es equitativo independientemente de su género, edad o grupo racial, según informe divulgado hoy martes por el Centro Pew.

En términos generales, el 52 % de todos los periodistas encuestados opinaron que en sus organizaciones no hay suficiente diversidad étnica y racial. Esa percepción es del 58 % entre los afroamericanos, 53 % entre los blancos, 48 % entre los latinos y 58 % entre los asiáticos.

Asimismo, la noción de que no hay suficiente diversidad étnica y racial la comparten el 68 % de los periodistas de 18 a 29 años de edad, en comparación con el 37 % de los mayores de 65 años.

“A pesar de las preocupaciones por la diversidad, el 66 % de todos los periodistas opinan que sus colegas, en general, reciben un tratamiento equitativo”, indicó Pew. “Pero hay diferencias en estos aspectos vinculadas a las características demográficas de los encuestados”.

Los periodistas afroamericanos, latinos y asiáticos son menos propensos que los blancos a indicar que a los empleados se les trata de manera equitativa, añadió.

El 71 % de los periodistas blancos opinan que hay un trato igualitario sin que importe el género, el 69 % sin que importe la edad y el 66 % sin que importe el grupo racial o étnico.

Entre los periodistas hispanos, el 68 % perciben que no hay diferencias en el trato a sus colegas por género, el 64 % no ven desigualdades en el trato por edad y el 62 % no ven falta de equidad en razón de la raza o el grupo étnico.

El informe de Pew encontró diferencias entre los periodistas blancos y sus colegas hispanos, afroamericanos y asiáticos en cuanto a la participación en cursos acerca de diversidad y la discusión del asunto dentro de sus empresas.

La participación en cursos de instrucción sobre diversidad en el lugar de trabajo es del 58 % entre los periodistas afroamericanos, 56 % entre los latinos y 56 % entre los asiáticos, frente al 47 % entre sus colegas blancos.

“También emergen grandes diferencias entre los grupos por edades”, señaló Pew. “Por ejemplo, el 46 % de los periodistas con edades entre 18 y 29 años, al igual que el 45 % de los que tienen edades entre 30 y 49 años, han participado en reuniones formales o instrucciones sobre la cobertura de diversidad e inclusión en los últimos 12 meses”.

Pero sólo el 24 % de los periodistas mayores de 63 % han concurrido a ese tipo de sesiones, indicó el informe.