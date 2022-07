Mazda CX-5 del 2022, un CUV con buena calidad de manejo

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire



El Mazda CX-5 es el primer modelo de la marca japonesa, que presenta el lenguaje de diseño “Kodo” y el primer modelo que se desarrolla completamente con una gama de tecnologías con la marca Skyactiv, incluida una plataforma rígida y liviana combinada con una serie de motores y transmisiones para reducir las emisiones y el consumo de combustible.

Desde 2019, el CX-5 se coloca por encima del CX-30 más pequeño. Para el 2022 el motor turbo recibe un ligero impulso con 6 caballos de fuerza más que el modelo del año pasado cuando se llena con gasolina premium.

Las sutiles revisiones de los parachoques delantero y trasero, los faros y los paneles diversos le dan al CX-5 una dosis de estilo fresco para el modelo 2022.

Estilos y opciones

El Mazda CX-5 del 2022 es un SUV para cinco pasajeros que se vende en ocho modelos: S, Select, Preferred, Carbon Edition, Premium, Premium Plus, Turbo y Turbo Signature, el que probé.

El Turbo Signature de nuestra prueba incluye, tapicería de cuero mejorada, molduras de madera, Iluminación interior ambiental, sistema de navegación, sistema de cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento y frenado automático trasero,

Tren de potencia

El motor estándar genera 187 caballos de fuerza y 186 libras pie de torque, mientras que las versiones Turbo y Turbo Signature generan 227 caballos de fuerza y 310 libras pie de torque o 256 caballos de fuerza y 320 libras pie de torque con combustible de 93 octanos. Los dos motores se acoplan a una transmisión automática de seis velocidades.

Estilo interior

La cabina está orientada al conductor con todos los controles al alcance de la mano. El CX-5 es espacioso en la parte delantera y hay suficiente espacio para la cabeza para personas altas.

Los asientos delanteros están bien formados y, en general, son cómodos. El banco del asiento trasero es plano en la parte inferior, lo que puede hacer que la conducción de larga distancia sea incómoda para los pasajeros traseros. Pero el respaldo del asiento trasero puede reclinarse para mayor comodidad.

Los pasajeros traseros pueden sentirse apretados por los asientos exteriores esculpidos, que también dificultan que un adulto se siente en el medio. El espacio para las piernas en la parte trasera es un poco estrecho.

Una posición de manejo elevada, ventanas altas y pilares angostos hacen que sea fácil ver desde afuera. La excepción es la vista por encima del hombro; las ventanas traseras son un poco más pequeñas que las de los competidores, pero brindan una vista decente para limitar los puntos ciegos. La resolución de la cámara trasera es nítida.

El CX-5 tiene un área de carga que es un poco más pequeña que la de los competidores, pero pudimos colocar dos maletas grandes sin obstaculizar la visibilidad trasera.

Tecnología

El sistema de información y entretenimiento es fácil de usar en general, y la pantalla de visualización de 10,25 pulgadas es brillante y atractiva. El sistema de navegación integrado disponible también es fácil de entender. Los CX-5 con pantalla de visualización frontal pueden proyectar instrucciones de giro directamente en el parabrisas.

El sistema de control por voz de Mazda se basa en el reconocimiento del habla natural, y es bueno para ingresar destinos, llamar a personas y sintonizar estaciones de radio terrestres.

Seguridad

Además de las bolsas de aire, trae mitigación de colisión frontal, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, mitigación de cambio de carril y control de crucero adaptado. La facilidad de uso de las ayudas avanzadas para el conductor del CX-5 es mixta.

El sistema de advertencia de cambio de carril emite un zumbido único de tono bajo que realmente llama tu atención. Pero el monitor de punto ciego es demasiado sensible, incluso se activa al pasar vehículos que están varios autos detrás.

En carretera

Nuestro motor turbo llevó al CX-5 a 60 mph en tan sólo 6.6 segundos. Bien rápido para un SUV pequeño. Su calidad de marcha del CX-5 es firme pero no incómoda. Los baches que pasamos apenas perturbaron al CX-5 y nunca se sintió maltrecho. Las imperfecciones de la carretera fueron tratadas de inmediato por su buena amortiguación.

El ruido en su interior es sólo evidente a velocidades de autopista. El manejo es donde sobresale el CX-5.

Dado que es nítido y comunicativo, puede tomar curvas a velocidades superiores a las de sus rivales sin chirriar los neumáticos ni sentir que está fuera de control.

El automóvil no se inmuta por las transiciones rápidas de izquierda a derecha. Este es el crossover pequeño con mejor manejo, y creo que no hay duda de eso.

Conclusión

El CX-5 brinda alegría a un conductor que busca agilidad en un vehículo. Además ofrece un interior de alta calidad, un manejo preciso y un precio competitivo.

Este pequeño SUV le da el mismo placer que podría obtener de un pequeño sedán deportivo, con el beneficio adicional de espacio para llevar todo lo que necesita.



Precio: Desde US $ 27,475 hasta US $ 40,225

Consumo: 22 mpg ciudad – 27 mpg carretera