Mazda CX-50 del 2023, un nuevo Crossover con un exquisito andar

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire



Introducción

El Mazda CX-50 del 2023 es un SUV pequeño completamente nuevo que se vende junto con el existente CX-5. Es raro ver dos SUV similares de la misma marca, y compitiendo en la misma clase, pero hay suficientes diferencias para justificar cada uno.

El exterior marca la diferencia, ya que el CX-50 tiene un aspecto un poco más resistente, gracias a sus guardabarros más pronunciados y su parrilla más delgada.

Además, el CX-50 ofrece mejores capacidades todoterreno y de remolque en comparación con el CX-5 y muchos otros SUV rivales.

El CX-50 es fabricado en la nueva planta de Mazda en Huntsville, Alabama

Estilos y Opciones

El Mazda CX-50 del 2023 es un SUV pequeño con capacidad para cinco personas. Se ofrece en 10 modelos: El S, Select, Preferred, Preferred Plus, Premium, Premium Plus, Turbo, Turbo Meridian, Turbo Premium (el que probé) y Turbo Premium Plus.

El modelo S, el base, incluye ruedas de aleación de 17 pulgadas, faros LED, rieles en el techo, entrada y arranque remotos sin llave, panel de instrumentos digital parcial, pantalla táctil central de 8.8 pulgadas, sistema de audio de ocho bocinas, Apple CarPlay con conectividad inalámbrica e integración de teléfono inteligente Android Auto.

Da ahí se parte a innumerables opciones, llegando al modelo Turbo Premium Plus, que es esencialmente la versión totalmente equipada, que llega con asientos traseros con calefacción, almohadilla de carga inalámbrica, sistema de navegación, abridor de puerta de garaje universal.

Tren de potencia

El motor base es un motor de cuatro cilindros y 2.5 litros con 187 caballos de fuerza y 186 libras pie de torque, que se combina con una transmisión automática de seis velocidades.

Los modelos CX-50 Turbo tienen un motor turboalimentado que genera 256 caballos de fuerza y 320 libras pie de torque con combustible de 93 octanos. Puede usar el combustible de menor octanaje, pero reducirá ligeramente la potencia.

La tracción total es estándar en todos los modelos CX-50.

Diseño de Interiores

Por dentro, Inmediatamente notarás el exclusivo interior del CX-50, ya que supera ampliamente las expectativas de la clase. Su diseño general es agradable a la vista, y todos los controles están colocados cuidadosamente.

Cada superficie tiene una sensación sólida y de calidad, los huecos son uniformes y ajustados, y la pintura se ve fantástica. Sus asientos delanteros ofrecen un amplio soporte y comodidad para los viajes por carretera de larga distancia.

Los asientos delanteros ofrecen un acolchado decente y refuerzos laterales. Los asientos delanteros cuentan con calefacción y ventilación y están disponibles los asientos traseros con calefacción.

Los asientos son verticales pero lo suficientemente bajos como para que sea fácil entrar y salir. Hay mucho espacio para pasajeros en ambas filas.

Carga

El área de carga del CX-50 no coincide con lo que podrían sugerir sus proporciones más largas que el promedio del segmento.

Con 31.4 pies cúbicos de espacio detrás de la segunda fila y 56.3 pies cúbicos de espacio con los asientos traseros divididos 60/40 plegados, el espacio total de carga está cerca por debajo de la clase de crossovers pequeños.

Tecnología

Mazda incluye una variedad decente de tecnología estándar en el automóvil, e incluye Apple CarPlay con conectividad inalámbrica y Android Auto con múltiples puertos USB-A para cargar.

Me pareció extraño que la interfaz de la pantalla principal sólo tenga funciones táctiles activadas cuando usa Apple CarPlay o Android Auto. De lo contrario, el uso de cualquiera de las funciones nativas de info-entretenimiento de Mazda requiere el uso del dial montado en la consola.

El sistema de navegación incorporado de Mazda es claro y fácil de usar, y puedes usar comandos de voz para ingresar direcciones o cambiar estaciones de radio.

El sistema de audio Bose disponible se encuentra entre los mejores que encontrará en esta clase. Hay una plataforma de carga inalámbrica.

Seguridad

En materia de seguridad incluye frenos antibloqueo de disco, control de tracción, reposacabezas delanteros activos, una cámara de vista trasera, airbags laterales delanteros y airbags laterales de cortina.

Trae un monitor de visión envolvente, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, frenado automático inverso, intervención de punto ciego, lector de señales de tráfico. El CX-50 obtiene funciones de asistencia al conductor, como advertencia de colisión frontal con frenado automático y asistencia para mantener el carril.

En carretera

Mazda ha realizado un gran esfuerzo a lo largo de los años para inyectar un poco de alegría de conducir en todos sus productos y, en su mayor parte, funciona. Sus vehículos de Mazda tienden a estar entre los mejores modelos de conducción en sus clases, y el CX-50 no es diferente.

El motor turbo mejorado de nuestro CX-50 de prueba, fue potente y ayuda a que el CX-50 sea uno de los vehículos más rápidos de su clase. Nunca te falta potencia, y la transmisión es buena para encontrar la marcha correcta en el momento correcto.

Absorbe los golpes con el equilibrio de un vehículo más grande, más sofisticado y más caro. También es divertido conducir por las curvas gracias a un manejo y una dirección ágiles que le dan una sensación decente de la carretera.

En círculos urbanos la calidad de marcha es tranquila y compatible para una conducción suave sobre el pavimento imperfecto, y pudo pasar los baches sin problemas.

Al tomar una curva, hay una buena cantidad de balanceo de la carrocería, pero todavía se siente manejable y seguro. No es un auto deportivo, pero el balanceo de la carrocería es suave y se mantiene bajo control.

La misma suspensión que le da al CX-50 su atractivo manejo le da un andar más firme que algunos de la competencia.

Los pasajeros no tendrán mucho de qué quejarse en términos de ruido de la carretera. Si bien es un poco ruidoso a toda velocidad, se asienta muy bien, con solo una leve cantidad de viento y ruido de la carretera.

El CX-50 es una verdadera sorpresa de la marca, ya que tiene un exquisito andar y se siente moderno y sobrio a la vez.

Conclusión

No se puede evitar el hecho de que el CX-50 es uno de los vehículos más caros de su clase. Pero claro, Mazda incluye tracción total como estándar y una agradable colección de características.

El CX-50 tiene bastante que ofrecer, ya que es rápido y divertido de manejar, y al tener una conducción más firme que la de algunos rivales, usted paga el precio por su atractivo manejo.



Precio: Desde US$ 28,025 hasta US$ 42,775

Consumo: 24 mpg ciudad / 30 mpg carretera (los turbo con 1 mpg menos)