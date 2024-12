Mbappé titular en el once más ofensivo de Ancelotti; Rondón, la amenaza del Pachuca

Doha, (EFE).- Kylian Mbappé regresa tras una leve lesión muscular directo al equipo titular del Real Madrid, para la disputa de la final de la Copa Intercontinental ante el Pachuca mexicano, en el once más ofensivo de Carlo Ancelotti juntando al delantero francés con los brasileños Rodrygo y Vinícius.

Ocho días después de sufrir una lesión en el muslo izquierdo regresa Mbappé y lo hace como titular en el Luisail Stadium de Doha, donde perdió la final del último Mundial con Francia tras marcar tres goles a Argentina. Ancelotti, que se puede convertir en el técnico con más títulos de la historia del Real Madrid, retrasa la posición de Jude Bellingham al centro del campo en el que es novedad la entrad de inicio de Eduardo Camavinga.

Por su parte, el técnico uruguayo del Pachuca Guillermo Almada introdujo a Sergio Barreto en lugar del experimentado Gustavo Cabral en el centro de la zaga de un once titular liderado por el venezolano Salomón Rondón en la delantera.

El Real Madrid inicia la final con Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

El once titular del Pachuca lo forman Carlos Moreno; Andrés Micolta, Sergio Barreto, Bryan González, Luis Rodríguez; Alan Bautista, Pedro Pedraza, Elías Montiel, Nelson Deossa; Idrissi, Salomon Rondón.