McAllen celebrará el Mes de la Historia de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer

McAllen, Tx.- El alcalde de McAllen, Javier Villalobos y los comisionados de la ciudad, proclamaron el mes de marzo como el Mes de la Historia de la Mujer en McAllen y el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en McAllen.

En celebración de los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres, los líderes de la ciudad se enorgullecen de señalar que la ciudad de McAllen es única entre los municipios fronterizos y del Valle del Río Grande, con la misma cantidad de hombres y mujeres ocupando puestos de directores en sus departamentos.

“La ciudad de McAllen es una organización donde las mujeres prosperan y se enorgullece de contar con la misma cantidad de mujeres y hombres en puestos de liderazgo, influencia y toma de decisiones y políticas como directores dentro de la organización, ayudando a traer una nueva visión y perspectiva a el crecimiento y la dirección del municipio y, lo que es más importante, de la comunidad”, dijo la comisionada del Distrito 4 de McAllen, Tania Ramírez, después de leer la proclamación de hoy.

Según el alcalde Villalobos, las mujeres han sido parte importante del tejido del crecimiento y progreso de la sociedad.

Ha habido cambios asombrosos para las mujeres en la religión, en el gobierno, en el empleo, en la educación e incluso en la libertad financiera que se han producido en más de ocho generaciones, desde la primera reunión de mujeres en la cocina de Elizabeth Cady Stanton en el norte del estado de Nueva York en 1848. Estos cambios no ocurrieron espontáneamente. Las propias mujeres hicieron que estos cambios sucedieran, muy deliberadamente. Las mujeres no han sido las receptoras pasivas de cambios milagrosos en las leyes y la naturaleza humana. Ocho generaciones de mujeres se han unido para influir en estos cambios de la manera más democrática: a través de reuniones, campañas de petición, cabildeo, oratoria y resistencia no violenta. Han trabajado muy deliberadamente para crear un mundo mejor y han tenido un gran éxito.

“Las mujeres no sólo son una parte integral de la crianza de las familias, sino que muchas veces también sirven como sostén económico y modelos a seguir para su comunidad”, dijo el alcalde Villalobos. “Ya sea a pequeña escala en su hogar, a mayor escala en trabajos como la educación, la medicina o la ciencia, o en el ámbito político o académico, aquellas culturas en las que las mujeres han desempeñado un papel en el avance y han sido una parte importante de la innovación y la capacidad de respuesta del gobierno, esas sociedades han florecido”.

En celebración del Mes de la Historia de la Mujer (marzo) y el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la ciudad de McAllen organiza una serie de eventos en honor a estas iniciativas: entre ellos, el Simposio Desayuno del Día Internacional de la Mujer en el Centro de Convenciones de McAllen, con un panel de discusión de mujeres pioneras en la comunidad de McAllen, el 8 de marzo y en el que participarán empleadas del municipio, así como la Sesión de orientación rápida, el 28 de marzo, donde las empleadas se reunirán con varios departamentos de la ciudad de McAllen dirigidos por directoras y, más tarde, escucharán a otras directoras para aprender más sobre las oportunidades en el servicio público.

El tema de este año para la celebración del Mes de la Historia de la Mujer de la Ciudad de McAllen es “Encuentra tu pasión, da forma a tu futuro”, en honor al trabajo incansable que las mujeres han realizado para lograr la igualdad social, económica, educativa, religiosa y personal que ahora disfrutan y, lo que es más importante, para ayudar a otras mujeres.