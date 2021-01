McConnell: el veredicto no llegará antes de que Trump deje el cargo

Washington, (EFE News).- El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, anticipó este miércoles que no hay posibilidad de celebrar un “juicio justo o serio” antes de que el actual presidente, Donald Trump, deje el cargo la próxima semana, por lo que llamó a enfocarse en una “transición ordenada del poder”.

“Dadas las reglas, procedimientos y precedentes del Senado que rigen los juicios de destitución presidencial (impeachment), simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda concluir antes de que el presidente electo (Joe) Biden preste juramento la próxima semana”, señaló el poderoso senador en un comunicado.

McConnell ilustró que el Senado ha celebrado tres juicios de destitución presidencial: “Han durado 83, 37 y 21 días, respectivamente”.

“Incluso si el proceso del Senado comenzara esta semana y avanzara rápidamente, no se alcanzaría un veredicto final hasta después de que el presidente Trump dejara el cargo”, sentenció McConnell, al aclarar que “esta no es una decisión”; “es un hecho”.

“A la luz de esta realidad -sostuvo-, creo que será mejor para nuestra nación si el Congreso y el poder Ejecutivo pasan los próximos siete días completamente enfocados en facilitar una toma de posesión segura y una transferencia ordenada de poder a la Administración entrante de Biden”.

De igual forma, confirmó que el juicio comenzará en la primera reunión ordinaria del Senado, que está de receso hasta el 19 de enero, “después de recibir el artículo de la Cámara de Representantes”.

El líder republicano se pronunció después de que la Cámara Baja aprobó este miércoles la apertura de un nuevo juicio político contra Trump, en esta ocasión bajo la acusación de “incitación a la insurrección”, por el asalto de la semana pasada al Capitolio.

Trump se convierte así en único presidente en la historia de EE.UU. que es enjuiciado políticamente en dos ocasiones.

La votación de este miércoles se saldó con 232 votos a favor y 197 en contra, con diez legisladores republicanos sumándose a la totalidad de la bancada demócrata.

El mandatario saliente ha criticado el nuevo juicio político en su contra como algo “absolutamente ridículo” y “una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política”.

Comparte tu opinión.