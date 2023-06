Media maratón de Boca del Río: ¿Qué medidas tomar ante la ola de calor en la región?

Ante sensaciones térmicas superiores a los 40°C, Protección Civil de Veracruz, México; recomendó a la población tomar precauciones ante el golpe de calor en el estado

NotiPress.- Se prevé que la ola de calor persista en el estado de Veracruz entre cinco y siete días más, debido a los fenómenos naturales los cuales afectan a la entidad. A través de un comunicado, la Protección Civil de Veracruz afirmó que la temperatura podría llegar a 40°C con una sensación térmica de 45°C.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz publicó que las temperaturas altas en la región y en gran parte de México se debe a los fenómenos naturales de El Niño. Igualmente, el fenómeno de “Domo” hace que se acumule calor en la zona alta de la atmósfera, creando un efecto invernadero, aumentando las temperaturas en gran parte del país.

Pese al golpe de calor extremo presente en la región, la media maratón de Boca del Río en Veracruz se llevará a cabo el próximo 18 de junio de 2023. El evento deportivo está planeado para arrancar a las 4:00 am en la salida Foro Boca del Río y terminar a las 11:00 am en la meta situada en Plaza Dorada.

De acuerdo con el sitio web de la carrera, durante la ruta habrá dos puntos de hidratación, el primero en el hotel Mocambo y la meta para 7 kilómetros. La carrera de 14K tendrá seis puntos de hidratación, hotel Mocambo, Plaza de los Valores, frente a Nutribionicos, Reyes Heroles, Plaza de los Valores y la meta.

Respecto a la media maratón (21K), la ruta tendrá 11 puntos los mismos mencionados más el restaurant Mardel, Paso y Troncoso. Para los deportistas, la ola de calor podría significar un reto mayor a la carrera, ya que deberán estar mejor hidratados.

Para la sociedad veracruzana, Protección Civil recomendó hidratarse y utilizar sombrilla para no exponerse al sol por periodos prolongados. Asimismo, beber suficiente durante el día (2 litros mínimo), evitar las actividades al aire libre y brindar atención especial a infantes, mascotas y personas de la tercera edad.

Recientemente, la ola de calor en Veracruz ha dejado sensaciones térmicas sobre los 40°C en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y temperaturas altas en diversas regiones de la entidad. No obstante, los corredores necesitarán otro tipo de estrategia durante este golpe de calor, ya que su deshidratación podría ser alta si no se trata debidamente.

Según el sitio especializado para corredores RunnersWorld un buen consejo pasa por el outfit de carrera, es decir, qué llevar puesto para ese día. Los expertos recomiendan camisetas holgadas para ayudar a circular el viento y evitar la sudoración excesiva.

También es importante evitar las playeras de algodón o de compresión, solo las medias o calcetines pueden ser así, pero de preferencia utilizar el llamado tejido técnico. El color también importa, por ello es bueno utilizar colores claros cuyo trabajo es reflejar los rayos del sol y el calor no lo absorbe.

Aunado a ello, es importante llevar gorra, bloqueador solar, gafas de sol y cinturones o mochilas de hidratación. Otro aspecto clave es mantenerse bien hidratado, es decir, beber de 800 a 1 litro de agua o alguna bebida isotónica 75 minutos antes de la carrera puede beneficiar durante la carrera.