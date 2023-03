Medicamentos publicitados podrían no ser tan efectivos como promete

Estudio señala que medicamentos publicitados en diferentes medios de comunicación no son eficaces con lo que prometen o lo son en porcentajes muy reducidos

Sólo el 20 por ciento de los medicamentos publicitados cumplen con la eficacia anunciada. Así lo señaló un estudio publicado en la revista médica JAMA Network Open, por el investigador y profesor Aaron Kesselheim de la Facultad de Medicina de Harvard.

El 80% restante de los medicamentos publicitados cubrieron muy poco la eficiencia anunciada en la caja del producto. Así lo detalló Kesselheim, gracias a un conjunto de informes y tecnologías procedentes de Francia, Canadá y Alemania.

Otra problemática detectada fue la gran cantidad de publicidad a través de televisión, medios impresos y medios electrónicos. Asimismo, detallaron que ese tipo de publicidad estaba restringida por la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDA por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

“Muestran medicamentos de libre venta al público en general. No obstante, hay anuncios que muestran medicamentos que sólo pueden ser adquiridos con receta médica”, dijo Kesselheim.

Sin embargo, los lineamientos de la FDA cambiaron a partir de los inicios de 1980, cuando la publicidad directa al consumidor tuvo la posibilidad de llegar a más personas mediante los medios impresos. No obstante, no fue sino hasta 1997 cuando dicho organismo elaboró nuevos lineamientos, bajo los cuales la industria farmacéutica ya podía publicitar sus productos sin restricción.

“Esta ventana publicitaria es donde actualmente nos encontramos; es nuestro deber como profesionales de la salud, evaluar las opciones brindadas por las empresas”, enfatizó Kesselheim.

Finalmente, el estudio concluyó que las farmacéuticas invierten en publicidad para que sea fácil recordar los medicamentos anunciados. Además, para favorecer el desplazamiento de su producto sin esfuerzo al ser más recordados por médicos y pacientes. Por ello dijeron, en Estados Unidos se busca impedir a farmacéuticas acceder a exenciones fiscales para colocar anuncios cuyo objetivo sea el consumidor. Pero indican, se requiere mayor apoyo por parte de las autoridades correspondientes.