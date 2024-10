Medicare Tradicional y qué lo compone  ¿Cuándo y cómo enrolarme? 

MARTA JIMÉNEZ, AGENTE INDEPENDIENTE DE SEGUROS .

5500 N MCCOLL RD STE A

MCALLEN TX 78504

OFF TELF 956-631-2202

CELL 956-467-6994

Última parte

Estoy cumpliendo 65 años y todavía estoy trabajando ¿Qué debo hacer con Medicare?

Tenemos 3 tipos de situaciones:

a. Trabajando con Seguro Médico del Empleador

b. Trabajando sin Seguro Médico del Empleador

c. Trabajando sin Seguro o con un plan del Mercado de Seguros (Obamacare)

a) Trabajando y con seguro médico del Empleador.

Si está cumpliendo 65 años y aun está trabajando, y su empleador tiene más de 20 empleados de tiempo completo y le ofrece seguro médico, podría postergar la registración de Medicare Parte B sin que genere penalidades.

Sólo tome en cuenta que, al momento de terminar su plan del empleador, debe planificar registrarse en tiempo en Medicare Parte B y así evitar lapsos de coberturas y penalidades futuras.

Es importante aquí hacer un análisis de costos/ beneficios y así determinar qué plan le conviene más: ¿El plan de su empleador ? ¿O un plan individual con su Medicare?. Debe considerar aquí pagos mensuales, deducibles, máximo fuera del bolsillo, networks, entre otros.

b) Aun trabajando y sin Seguro Médico :

Si está cumpliendo 65 años y aun está trabajando, pero su empleador no le ofrece cobertura médica, debe registrarse en el Periodo Inicial de Enrolamiento IEP para evitar penalidades.

La penalidad de la Parte B es un 10% adicional que se sumará a la prima mensual de la Parte B, por cada 12 meses de no tenerla, y es una penalidad que pagará permanentemente cada mes.

Además, podría perder la oportunidad de una entrada garantizada a un plan suplemental , el Periodo Abierto de Medicare Supplement, que abarca 6 meses, desde el momento que cumple 65 hasta los 65.5. Este periodo le permite entrar a un plan de Medicare Supplement sin ninguna pregunta acerca de su salud.

c) Trabajando con un plan del Mercado de Seguros (Obamacare)

Si está cumpliendo 65 años y tiene un plan médico del Mercado de Seguros ACA (Obamacare) debe registrarse en Medicare y cancelar el plan del Mercado de Seguros, preferiblemente el mes que cumple 65 años y comience su Medicare.

Los planes del Mercado de Seguros son dirigidos para personas sin seguro médico y al ser elegible para Medicare, ya no calificará para estos planes.

¿Cuándo necesito contratar Medicare Parte D?

Si es nuevo en Medicare, sea porque cumplió 65 años o tiene Medicare por discapacidad, debe tener un plan D o Plan de Recetas para la farmacia, si desea evitar penalidades. Tiene 63 días para registrarse en un Plan de Recetas que se cuentan desde el día que comenzó su Medicare A y/o Medicare B; de lo contrario se comenzará a acumular una penalidad de un 1% de la prima estándar anual de un Plan de Recetas. Este cálculo lo hará Medicare y lo pasará a la compañía que en su momento registre el cliente. Esta penalidad se activa en el momento que decida aplicar para un plan de recetas o parte D.

Hay excepciones a la regla: Si cuenta con cobertura de recetas a través de un plan del empleador y este plan es tan bueno en la cobertura como un plan de los aprobados por Medicare, está exento de la penalidad.

También si es veterano VA, y cuenta con la cobertura de recetas en VA, no tiene que registrar un plan, sería una opción para el cliente, pero no pagará penalidad si no se registra.

¿Cómo puedo adquirir un Plan de Recetas?

1. Puede adquirir un plan únicamente de recetas a través de una compañía de seguros privados que ofrece PDP (Prescription Drugs Plans). Estos planes son revisados y aprobados por Medicare antes de ser ofrecidos en el mercado.

2. Este plan tendrá una prima por mes, podría tener deducibles anuales y pagará copagos o porcentajes para los diferentes tipos de medicamentos. El copago del cliente, en general, será mayor si se trata de un medicamento de marca original. Será más bajo si es un medicamento genérico. Para que los medicamentos estén cubiertos por el plan, estos deben estar en el formulario o lista de medicamentos de ese plan en particular. Cada plan tendrá su formulario así que es de vital importancia revisar cualquier medicamento que desee que esté cubierto, copagos, deducibles, farmacias cubiertas y primas mensuales, antes de firmar para un plan. Los agentes de seguros independientes que trabajan los planes de recetas le podrían ayudar a revisar el plan que mejor responda a sus necesidades y preferencia. También puede conectarse en Medicare.gov y comparar planes y costos. Este tipo de plan es el adecuado cuando decidimos adquirir un Medicare Supplement o medigap.

3. Otra forma de adquirir un plan de recetas es a través de un plan de Medicare Advantage que contenga en plan de recetas dentro. Cuando adquiere un plan de Medicare Advantage que contenga el plan de recetas, será la única manera de adquirirlo. O sea, si tiene un Medicare Advantage con plan de recetas no se podrá registrar en un PDP o Plan D independiente, de hacerlo se cancelará automáticamente su Medicare Advantage. Hay algunas excepciones a la regla, por ejemplo, si tenemos un plan de medicare advantage PFFS sin plan de recetas, podremos adquirir un plan D sin cancelar el Medicare Advantage PFFS. Pero si mi plan es un Medicare Advantage HMO o PPO , sólo podrá recibir la cobertura de farmacia a través de su plan. Esto hace especialmente importante revisar todas las variables importantes antes de hacer un enrolamiento:

Debe revisar medicamentos

Doctores

Hospitales de preferencias

Cómo funciona el plan en cuanto a autorizaciones y referimientos para ver especialistas

Network de doctores y hospitales

Farmacias cubiertas

Máximo fuera del bolsillo

Copagos, deducibles, primas mensuales, entre otros.

Todos estos detalles deben ser verificados antes de enrolarse, y así pueda tener una buena cobertura y experiencia con el plan escogido.

Cada plan es diferente y una misma compañía puede contar con diversos planes.

Recuerde que si tiene dudas, preguntas o necesita ayuda para el enrolamiento puedes asesorarse con un Agente de Seguros, libre de cargos.