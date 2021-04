Médicos particulares en México exigen recibir la vacuna anticovid

Guadalajara (México), (EFE).- Médicos de clínicas y hospitales particulares exigieron este miércoles al Gobierno federal la aplicación de la vacuna contra la covid-19 en todo el sector salud para evitar la propagación del coronavirus.

Aunque con una convocatoria muy irregular, médicos y enfermeras salieron a las calles de unas 70 ciudades del país para mostrar su inconformidad por la decisión oficial de vacunar solo al personal que está en la primera línea de atención contra esta enfermedad, que suma en México más de 210.000 muertos, el tercer país del mundo en números absolutos de decesos.

Tras semanas pidiendo ser vacunados, el pasado 9 de abril fue el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, cuestionado por la prensa, pidió a los médicos privados esperar a su turno: “Que nos esperen. Hasta que nos toque a todos”.

El vicepresidente de la Sociedad Médica de Jalisco (oeste de México), José Manzano, dijo este miércoles que los médicos privados e incluso trabajadores de instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) requieren la vacuna para realizar sus labores de manera más segura, aunque no estén combatiendo directamente la covid.

En Jalisco, cerca de 60 % de los trabajadores de diversas áreas del sector salud no han recibido la inmunización contra la covid-19, entre ellos 3.000 trabajadores del sector privado, afirmó.

“Nos dicen que no hay vacunas y que nos va tocar hasta que se llegue a las edades correspondientes, y ahorita solo vacunaron a los de 60 años y más. Nosotros creemos que también somos primera línea porque atendemos pacientes, no objetos”, dijo previo a la manifestación.

Añadió que la exigencia es que la vacuna llegue no solo a los médicos que atienden áreas de covid-19 sino también a quienes laboran en enfermería, radiología, laboratorios y al personal de servicio.

María de Jesús Cornejo es médica de la Unidad de Investigación Clínica Cardiometabólica y contó a Efe que la clínica atiende personas que no quieren acudir a los hospitales públicos por miedo a contagiarse de la covid o que no alcanzaron un lugar en esos lugares debido a la saturación de pacientes.

Eso ha provocado que, según explicó, al menos 40 trabajadores médicos y administrativos se hayan contagiado de esta enfermedad en su lugar de trabajo, pese a adoptar todos los protocolos y medidas sanitarias.

El médico Alejandro Zamora, director de un hospital particular en el municipio de Tlaquepaque, relató a Efe que en la clínica han recibido al menos unos 200 pacientes con covid-19 en el área de urgencias y cuatro trabajadores han fallecido a causa de esta enfermedad.

“Debimos de estar contemplados en un primer momento en el registro para la vacunación y exigimos que sea ya, porque seguimos atendiendo todas las urgencias”, explicó.

México acumula casi 2,3 millones de contagios y 210.000 personas muertas a causa de la covid-19, y se estima que unos 3.000 sanitarios murieron por esta enfermedad.

Según datos estadísticos del 2019, en el país hay cerca de 92.000 médicos privados y más de 105.000 trabajadores de establecimientos de salud que desempeñan labores como auxiliares de enfermería, paramédicos o administrativos.

Comparte tu opinión.