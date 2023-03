Medios en Latinoamérica sufren atraso tecnológico y pueden desaparecer

Miami, (EFE).- Los medios latinoamericanos se encuentran en general a la zaga en tecnología y hay un porcentaje destacado que podría desaparecer dado su débil crecimiento, según una encuesta sobre el estado de la transformación digital realizada por el Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La entidad, con sede en Miami (Florida), divulgó este viernes un comunicado en el que subraya que el sondeo realizado mostró que los medios más grandes, salvo excepciones, tienen dificultad en alcanzar más audiencias, mientras que los pequeños no terminan de afianzarse en sus mercados por la falta de recursos y tecnología.

El sondeo, en el que participaron editores de 326 medios de 22 países, en su mayoría nativos digitales, reveló también falta de entrenamiento en materia de seguridad física para periodistas y en ciberseguridad.

Un 32,9 % de los medios consultados cree muy posible o posible su desaparición, en comparación a un 27,25 por ciento en 2022.

Un 50 % de los que respondieron dijo conocer o tener información de medios que han cerrado en los últimos años, de acuerdo a una encuesta realizada entre los pasados meses de enero y febrero.

Un 60 % de los ejecutivos y editores que respondieron provienen de medios pequeños con 10 o menos periodistas, un 10 % dijo tener de 10 a 15 periodistas y un 30 % son de medios de 25 a más de 50 periodistas.

El presidente de la Comisión del Instituto de Prensa de la SIP, Ernesto Kraiselburd, señaló que aunque los medios digitales han ayudado a contener los “desiertos digitales” que está dejando el cierre de medios tradicionales, no es suficiente ya que “esos medios nuevos siguen sin encontrar modelos de negocios sostenibles”.

La encuesta mostró que la adopción de nuevas tecnologías avanza muy lentamente entre los medios de la región, ya que solamente un 8,7 % de los encuestados dijo contar con una estrategia de “podcasting” en sus salas de redacción y un 25 % respondió que sus sitios no ofrecen contenido en video.

Apenas un 1,5 % dijo que utilizan herramientas de Inteligencia Artificial, aunque un 73 % señaló que le gustaría entender mejor las ventajas que ofrece esta tecnología.

El sondeo muestra una mejor utilización de las herramientas de control de audiencias y analíticos de parte de los medios en relación a los resultados de la encuesta del año pasado, pero persiste el reto de crear nuevas audiencias.

La necesidad de producir más contenidos visuales y mediante nuevas narrativas es el principal reto para las salas de redacción.

Casi un 50 % de los que respondieron dijo que en su medio han recibido entrenamiento o ayuda de parte de los programas Showcase o GNI de Google (32,96 %) y del Acelerador de Videos o Mentorías de Meta (15,5 %).

Solo un 16 % de los encuestados señaló que ya cuentan con una plataforma de cobro por contenido, mientras que un 23 % dijo no estar interesado en ese tipo de ingreso.

Más del 60 % estimó que quisiera adoptar una plataforma de pago, pero no tiene recursos para hacerlo o necesita mejorar sus contenidos para cobrar por ellos.