Medios informativos y pandemia

* La nueva normalidad * No todos sobreviven • Efectos en la frontera

Desde fines de 2019, pero con mayor intensidad a partir de 2020, no hubo actividad alguna en prácticamente todo el mundo que no se viera afectada por el virus del Covid 19: El comercio, los viajes, la atención de la salud, las medidas sanitarias, la tecnología, las relaciones familiares y sociales, la forma de gobernar y la política, tuvieron que adaptarse a una situación de emergencia dentro de la que no quedó excluido el periodismo en sus diferentes formas de ejercerlo.

Los medios informativos, así, por una parte, tuvieron que modificar su forma de operar, pero como en toda situación adversa a su ejercicio encontró nuevos recursos en la tecnología y aceleró las técnicas y aprendizaje de la comunicación a distancia en aras de preservar la salud o evitar contagios.

Sin embargo, muchos medios informativos impresos no lograron sobrevivir y los electrónicos tradicionales (Radio y Televisión) tuvieron que hacer diversos reajustes y establecer limitaciones en el contacto personal para seguir cumpliendo con su misión difusora durante la calamidad mundial que los tres últimos años azotó a la humanidad.

La frontera entre México y Estados Unidos no fue la excepción. Medios impresos que circularon durante decenas de años tuvieron que claudicar en su propósito de informar. Muchos que ya habían iniciado su transición a lo digital y que preservaron sus fuentes comerciales lograron sobrevivir.

Toda esta reflexión viene a colación por dos hechos recientes en los que quien esto escribe fue testigo, por experiencia personal, de la sobrevivencia como parte de medios informativos y el retorno a una nueva realidad como parte de la evolución o revolución que se ha dado en el ejercicio periodístico.

Uno de los hechos en mención fue que logramos reencontrarnos en una cabina de radio tres compañeros del gremio en el programa de análisis y comentarios políticos ¨Reporteros en la mesa¨, donde Luis Alonso Vázquez y Martha Isabel Alvarado me han permitido a lo largo de más de 12 años participar semanalmente. Durante largo tiempo las circunstancias pandémicas nos obligaron a darle continuidad al programa por vía remota. A través de la frecuencia 103.3 FM en Reynosa, frente a una mesa, como debe ser, reanudamos nuestros encuentros semanales ingresando de lleno en esta nueva normalidad que el mundo y, en particular los medios informativos, están experimentando.

La otra vivencia periodística es la de ser parte de un equipo que se ha mantenido por largo tiempo editando un periódico semanal en el Valle de Texas, pero con presencia en ambos lados de la frontera y, ahora, a través de diversas plataformas digitales, sin los límites que la distribución física impone.

Quien esto escribe ha tenido la oportunidad de formar parte de equipos, a lo largo del tiempo (mucho tiempo) cuya función ha sido la de instalar, organizar, poner en marcha y mantener con vida publicaciones de diferente periodicidad, por lo que es altamente gratificante que en tiempos tan adversos en todos los órdenes se pueda tener la satisfacción de mantener a flote y gozando de buena salud, un medio informativo.

Los siguientes son fragmentos que escribimos con motivo del aniversario número 38 de El Periódico USA.

Uno de los principales logros fue demostrar que es posible contar con un medio informativo en español en el sur de Texas, sobre todo cuando se ha publicado ininterrumpidamente desde el año 1986, confrontando los retos tradicionales para darle vida comercial y contenido informativo apropiado para poder servir a una comunidad.

De ser en su origen y a lo largo de muchos años una publicación impresa, se ha incorporado a la gran transición a lo digital que se está dando en todo el mundo, dando cobertura, así, como semanario impreso y como diario digital, a los hechos que se convierten en noticia, proporcionando información certera y veraz a nuestros lectores.

Recientemente se concluyó un estudio de Perfil del Lector y Auditoría elaborado por una acreditada empresa especializada de Estados Unidos que nos permite, por una parte, conocer características y preferencias de quienes nos leen y, por otra, dar certeza, sin falsas cuantificaciones, del número de personas que acceden al impreso y sus plataformas digitales.

En lo personal, satisfecho y agradecido de tener la gran oportunidad de encabezar a un profesional equipo editorial cuya dedicación, dinamismo y constancia, entre otros atributos, nos permite cumplir con la misión periodística que hemos elegido.

Y seguimos adelante.

Emails: jose@bgarza.com y jose@elperiodicousa.com