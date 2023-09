Medvedev sobrevive al calor, destroza a Rublev y podría medirse con Alcaraz en las semifinales del US Open

Nueva York, (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (3) no tuvo piedad de su compatriota Andrey Rublev (8) y se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se cruzaría con Carlos Alcaraz (1) siempre y cuando el español gane esta noche su partido de cuartos al alemán Alexander Zverev (12).

En una nueva jornada de calor aplastante y agobiante en Nueva York, Medvedev se llevó con admirable solvencia este duelo de moscovitas por 6-4, 6-3 y 6-4 en dos horas y 47 minutos.

Pese a lo rotundo del resultado, Medvedev no tuvo una tarde plácida en absoluto puesto que pidió en dos ocasiones la asistencia de los servicios médicos por algún tipo de problema al respirar y en ambos parones usó un inhalador.

Además, ya en el tercer set miró a una cámara de televisión mientras se secaba el sudor y lanzó amargamente un mensaje sobre las duras condiciones en que estaban jugando: “Ni lo podéis imaginar. Un jugador va a morir (algún día). Y (entonces) lo verán”.

Al margen de las extremas circunstancias en que se disputó el partido (unos 34 grados, cerca del 50 % de humedad y casi 37 grados de sensación térmica) fue una derrota particularmente descorazonadora para Rublev, que ha llegado en nueve ocasiones a los cuartos de un ‘grand slam’ (cuatro de ellas en Nueva York) pero que jamás ha conseguido acceder a las semifinales.

Solo este año, Rublev se ha quedado a las puertas de las semifinales en el Abierto de Australia, Wimbledon y el Abierto de EE.UU.

Además, esta nueva decepción tuvo un sabor aún más amargo ya que es amigo cercano de Medvedev, tanto que éste eligió a Rublev como padrino de su hija.

Por el contrario, Medvedev, que ahora tiene un balance de 6-2 en ocho enfrentamientos contra Rublev, se sacó el billete para sus cuartas semifinales en el Abierto de EE.UU., un ‘grande’ que conquistó en 2021.

Medvedev se enfrentará el viernes al vencedor del partido Alcaraz-Zverev mientras que por el otro lado del cuadro masculino la semifinal la disputarán el serbio Novak Djokovic (2) y el estadounidense Ben Shelton (47).

MEDVEDEV, NERVIOS DE ACERO

Rublev arrancó con mucha confianza y seguridad y en menos de diez minutos ya había roto el saque a Medvedev para colocarse con 0-3 a favor.

No se puso para nada nervioso Medvedev, que le devolvió el ‘break’ a continuación y que ganó seis de los últimos siete juegos de ese set para anotarse la manga tras 33 minutos.

Rublev empezó a mostrar algunas señales de impotencia, especialmente cuando perdió el juego inicial del segundo set con el saque.

Sin embargo, reaccionó con valentía para no irse del partido antes de hora y empezó a castigar a Medvedev con su derecha.

Una vez más, Medvedev respondió con aplomo, con una demostración magistral de paciencia y con una enorme solidez desde el fondo de la pista.

Frente al rocoso tenis de Medvedev, Rublev se precipitó en algunos momentos clave y acabó concediendo el segundo set después de 58 minutos tras un revés paralelo inapelable de su rival.

En medio de un calor brutal y demoledor para ambos jugadores, daba la impresión de que cada vez que Rublev daba un paso adelante, Medvedev replicaba de inmediato con una nueva puñalada directa al corazón.

¿Una de las más crueles? Una bola de ‘break’ para Rublev en el tercer set que Medvedev salvó con un saque directo a 209 kilómetros por hora que entró acariciando por milímetros la línea.

Aun así, el pupilo del español Fernando Vicente no bajó los brazos y llegó a tomar la delantera en el tercer set (2-4), que sería el más disputado y equilibrado de todos (una hora y 17 minutos).

Pero, finalmente, Medvedev volvió a sacar el mazo, recuperó el ‘break’ y cerró un gran triunfo desde el resto en un juego eterno de más de 15 minutos en el que Rublev llegó a salvar cuatro bolas de partido.

David Villafranca