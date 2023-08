Mejía vs Longoria, las ‘enemigas íntimas’ que esperan citarse por el oro en Santiago 2023

Monterrey (México), (EFE).- Solían citarse en Monterrey, donde viven, para jugar partidos de entrenamiento, pero ahora que Montserrat Mejía y Paola Longoria son las mejores jugadoras de raquetbol del mundo, esta rivalidad deportiva hace que sólo se vean en los grandes torneos.

La próxima cita puede ser en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y las ‘enemigas íntimas’ esperan que sea por la medalla de oro.

“No puedes jugar amistosos con alguien que es tu gran rival. Juego con mi hermano y otros compañeros, pero hay un respeto para ‘Montse’ y todas las jugadoras del tour”, dijo Longoria, 12 veces campeona del US Open, poco después de ganar a inicios de julio en Santo Domingo el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

De llegar a las finales de los Juegos Panamericanos Mejía y Longoria deben protagonizar un juego lleno de glamour, pues es muy probable que en ningún otro deporte del certamen continental las favoritas al oro sean las mejores del mundo en su especialidad.

El pasado mes de junio, Mejía ganó el ‘Battle at the Beach Season Finale’, en Estados Unidos, y desplazó del puesto número del mundo a Longoria, quien demostró mantenerse en un gran nivel al ganar los juegos regionales, luego de vencer en la decisión a la guatemalteca Gabriela Martínez, quien eliminó a Mejía en semifinales.

A los 23 años Mejía demuestra un talento inusual en su deporte. Fuerte, veloz, con numerosos recursos técnicos y personalidad es la número uno del mundo y en la capital de Chile será candidata al oro a expensas de Longoria, que se colgó ese metal en la pasada edición de los Panamericanos, disputada en Lima hace cuatro años.

“Sólo quiero estar enfocada en mí misma, en ser mejor, en vez de compararme con personas o en querer superar a alguien”, dijo recientemente Mejía.

Si bien las mexicanas serán atracción en Santiago de Chile, Mejía y Longoria deberán mostrar su mejor juego para luchar por el oro en Santiago porque el mismo interés tienen su compatriota Alexandra Ortega, tercera de la lista mundial, así como la estadounidense Erika Manilla, cuarta y la boliviana Brenda Laime, quinta.

También tendrán posibilidades de ser protagonistas en los Panamericanos de este año la boliviana Angélica Barrios, sexta raqueta del mundo; la argentina María José Vargas, séptima; la chilena Carla Muñoz, novena; la argentina Natalia Méndez, décima; y la guatemalteca Gabriela Martínez.

Esta última figura ocupa un lugar engañoso.

‘Gaby’ Martínez no participa en todos los torneos porque divide su vida entre el deporte y sus estudios universitarios, a pesar de lo cual en Santo Domingo venció a Mejía y le sacó un set en la final a Longoria.

Para Paola Longoria, reina del raquetbol en los últimos 10 años, los de Santiago tal vez sean sus últimos Juegos Panamericanos, lo cual será una motivación para la deportista de 33 años, campeona en los tres últimos juegos continentales: Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019.

“Ahora soy una jugadora más humana. Bajar (en el desempeño) un poquito ha sido una motivación para no rendirme”, dijo Paola poco después de perder el número uno ante Mejía, su antigua cómplice de entrenamientos, llamada a reinar en los próximos años.