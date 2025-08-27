Melania Trump presenta una proyecto para introducir la IA en los colegios

Washington, (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó un proyecto con el que busca introducir la inteligencia artificial (IA) entre los alumnos de las escuelas, desde los cuatro años hasta los dieciocho años.

Melania Trump anunció en un vídeo publicado por la Casa Blanca lo que han bautizado como el ‘Desafío Presidencial de IA’, una iniciativa con la que se insta a los menores y a sus educadores a resolver problemas reales de su entorno a través de soluciones que les brinde la inteligencia artificial.

“El ‘Desafío Presidencial de IA’ invita a todos los estudiantes estadounidenses a dar rienda suelta a su imaginación y mostrar el espíritu de innovación estadounidense”, explicó la primera dama en el vídeo, una de sus pocas intervenciones públicas desde que el presidente Donald Trump regresó al poder.

Este “reto” presenta una especie de competición entre las escuelas de EE.UU., ya que los proyectos seleccionados en cada categoría (por nivel de educación y para un educador) recibirán un premio de 10.000 dólares.

Los equipos finalistas serán invitados a Washington para presentar sus soluciones en un evento que se celebrará en la Casa Blanca, previsto para junio de 2026.

Según indicaron, más de 100 organizaciones se han sumado a esta iniciativa.

El proyecto que liderará la primera dama se enmarca dentro del plan de acción de la Administración estadounidense para liderar la carrera de la IA.

“Quien posea el mayor ecosistema de IA establecerá los estándares globales y obtendrá amplios beneficios económicos y de seguridad. Con el presidente Trump, nuestra nación triunfará, marcando el comienzo de una nueva era dorada de innovación, desarrollo humano y logros tecnológicos para el pueblo estadounidense”, apunta la Casa Blanca en su página web.

El mandatario ha firmado más de cinco órdenes ejecutivas sobre esta materia desde que regresó al poder.

Melania Trump no es la primera vez que lidera un proyecto relacionado con la inteligencia artificial, de hecho, se espera que sea el hilo conductor de su trabajo como primera dama durante este segundo mandato.

En su primera aparición pública tras la toma de posesión del republicano, la primera dama acudió a una mesa redonda del Senado para dar apoyo a una ley contra la pornografía ‘deepfake’ o ultrafalsa generada con IA.

La iniciativa ‘TAKE IT DOWN Act’, como se bautizó por sus siglas en inglés, fue finalmente firmada por el presidente en mayo tras ser aprobada por el Congreso.

Además, utilizó la IA para lanzar un audiolibro de sus memoria que está narrado con su voz generada por inteligencia artificial.

Durante el primer mandato de los Trump en la Casa Blanca (2017-2021), Melania Trump llevó a cabo la campaña ‘Be Best’, con la que trabajó por el bienestar de los jóvenes y la lucha contra el ciberacoso.