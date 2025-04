El tema central, “Juntos, actuamos; unidos, forjamos el cambio” resalta la importancia de trabajar juntos a la hora de abordar y prevenir el abuso, la agresión y el acoso sexual. Esta campaña se enfoca en mejorar la comprensión del público sobre la violencia sexual, amplificar las voces de los sobrevivientes y empoderarnos para trabajar juntos y promover la seguridad y bienestar de las personas. Todas las personas en nuestras comunidades merecen vivir en entornos seguros y comprensivos donde se les trate con respeto. Cuando nuestros lugares de trabajo, instituciones educativas y comunidades trabajan en conjunto para velar por la seguridad y el respeto, avanzamos en la prevención del abuso, la agresión y el acoso sexual.

Actuar con propósito

La educación es el primer paso hacia la acción, pues empodera a nuestras comunidades a ser parte de la solución. Esta campaña se esmera en cambiar las maneras en que nuestras comunidades entienden, dialogan y responden ante el abuso, la agresión y el acoso sexual. Podemos desafiar conceptos errados perjudiciales y fomentar comunidades más seguras al informarnos y actuar juntos. Esta campaña también busca unirnos al enaltecer las voces de los sobrevivientes, en particular los más vulnerables en nuestras comunidades, a fin de construir un movimiento más inclusivo. La finalidad de esta campaña es desarrollar un movimiento en el que las nuevas generaciones se sientan incluidas y alentadas a participar y crear un mejor futuro.

¡Juntos, actuamos con propósito! Unidos tenemos el poder de cambiar el mundo para mejor.

Comprendamos el abuso, la agresión y el acoso sexual

Violencia sexual es un término abarcativo que engloba cualquier tipo de contacto sexual no deseado: incluyendo el abuso, la agresión y el acoso sexual.

Los tipos de violencia sexual incluyen:

● Violación o agresión sexual

● Acoso sexual

● Abuso sexual

● Contacto sexual no deseado

● Explotación sexual y trata de personas para estos fines

● Exponer los genitales o el cuerpo desnudo a los demás sin consentimiento

● Intercambio no consensuado de imágenes o coerción (incluidas las imágenes creadas con inteligencia artificial).

● Palabras y actos sexuales contra la voluntad de otra persona y sin su consentimiento

Las estadísticas indican que:

● Más del 53% de las mujeres y más del 29% de los hombres informaron haber vivido contactos sexuales violentos (Chen, et al., 2023).

● Más de 1 de cada 4 mujeres negras no hispanas (29%) en los Estados Unidos fueron violadas en el transcurso de su vida (Basile et al., 2022).

● Una de cada 3 mujeres hispanas (34.8%) indicó haber vivido un contacto sexual no deseado en el transcurso de su vida (Basile et al., 2022).

● Más de 4 de cada 5 mujeres indígenas estadounidenses y originarias de Alaska (84.3%) han vivido incidentes violentos en el transcurso de su vida (Rosay, 2016).

● El 32.9% de los adultos con discapacidades intelectuales han vivido incidentes de violencia sexual (Tomsa et al., 2021).