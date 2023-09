Messi, duda para el sábado contra el New York City por sus problemas musculares

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Leo Messi, que se perdió el pasado miércoles por lesión la final de la Copa US Open, figura también como duda para el partido clave de la MLS de este sábado en el que el Inter Miami recibirá al New York City.

El argentino Javier Morales, entrenador asistente de su compatriota Gerardo Martino en el equipo de Miami, confirmó este viernes a los medios que el 10 de la albiceleste continúa lidiando con problemas musculares.

Morales dijo que con Messi van “día a día”, explicó que se va a entrenar y “probar” este viernes y detalló que a partir de ahí verán “si está disponible para mañana”.

Por otro lado, el técnico descartó para el encuentro de este fin de semana a Jordi Alba, que tiene una lesión muscular en los isquiotibiales.

Al conjunto de Miami le quedan cinco partidos en la MLS para intentar escalar posiciones y entrar en los ‘playoff’ de la liga.

El primero de esos encuentros es este sábado frente al New York City en un duelo directo con otro equipo que lucha por acceder a las eliminatorias.

El Inter Miami tiene 32 puntos tras 29 encuentros en la MLS mientras que el New York City, noveno en el Este (la última plaza que da pase a las eliminatorias), cuenta con 37 puntos después de 31 partidos.

Messi pidió el cambio en la primera parte del encuentro contra el Toronto del pasado 20 de septiembre (victoria por 4-0), no jugó el derbi de Florida ante el Orlando City del domingo 24 (1-1) y tampoco saltó al campo en la final de la Copa que el Inter Miami perdió este miércoles por 1-2 frente al Houston Dynamo.

El astro argentino ha tenido un calendario muy apretado ya que, a todos esos partidos con el Inter Miami en solo dos meses, hay que sumar su convocatoria con la selección de Argentina (jugó contra Ecuador y descansó contra Bolivia).

Esta lesión ha cortado la espléndida racha que vivía el Inter Miami desde que llegó Messi, quien marcó 11 goles en 12 partidos con los de rosa y les llevó en agosto al primer título de su breve historia (la Leagues Cup).

Martino, tras la final del miércoles, destacó que no querían correr “riesgos” con Messi y que no era “prudente” que disputara aquel partido por el título de Copa.

“Y sí, él va a jugar seguramente antes de que termine la liga (…). A partir de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que el está en condiciones de jugar sin correr riesgos”, agregó.