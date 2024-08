Messi, excluido por lesión de lista para eliminatorias en la que entra Giuliano Simeone

Buenos Aires, (EFE).- Lionel Messi, lesionado en la final de la Copa América jugada el 14 de julio, no estará con la selección argentina que se enfrentará en septiembre con las de Chile y Colombia en las eliminatorias del Mundial de 2026, según la lista de convocados divulgada este lunes en la que destaca Giuliano Simeone.

El centrocampista nacido hace 21 años en Italia, milita en el Atlético de Madrid, club español que dirige su padre, Diego Simeone.

El capitán Messi no logró recuperarse del esguince en el tobillo derecho sufrido durante la final de la Copa América que Argentina ganó a Colombia por 1-0 en Miami.

El listado anunciado este lunes para los partidos del 5 y 10 de septiembre tampoco incluye a Ángel Di María, que con el título de la Copa América ratificó su decisión de poner fin a su ciclo en la selección albiceleste.

Si bien la convocatoria no presentó grandes sorpresas, el seleccionador Lionel Scaloni incluyó algunos nombres nuevos y dejó fuera a otros cuatro jugadores que jugaron la Copa América.

Las nuevas incorporaciones respecto al equipo que se coronó en Estados Unidos son los porteros Walter Benítez, del PSV holandés, y Juan Musso, del Atalanta italiano.

Así como los defensores Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella francés, y Valentín Barco, del Brighton inglés; además del mediocampista Ezequiel Fernández, reciente fichaje del Al Qasdiah saudí; y los delanteros Matías Soulé, del Roma italiano, Giuliano Simeone, del Atlético de Madrid, y Valentín Castellanos, del Lazio de Italia.

Los ausentes respecto a la última convocatoria, además de Messi y Di Maria, son Franco Armani, portero de River Plate; Lucas Martinez Quarta, del Fiorentina italiano; Marcos Acuña, del Sevilla español; y Exequiel Palacios, del Bayern Leverkusen alemán.

Destaca además la ausencia de Paulo Dybala, que no había sido convocado para la Copa América pero que se creía que podía volver a la selección para los partidos de eliminatorias.

La Albiceleste recibirá el jueves 5 de septiembre a Chile en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires por la séptima fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

El martes 10 de septiembre, Argentina visitará a Colombia por la octava fecha.

Los de Scaloni lideran las eliminatorias con 15 puntos en seis partidos.