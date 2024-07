Messi se perderá por lesión al menos los dos próximos partidos con el Inter Miami

Nueva York, (EFE).- Lionel Messi, que se retiró de la final de la Copa América por una lesión en el tobillo derecho, no jugará al menos los dos próximos partidos con Inter Miami, explicó el técnico Gerardo Martino.

Inter Miami juega este miércoles en la MLS contra el Toronto y este sábado contra el Chicago Fire y Martino dijo que no hay “ninguna” posibilidad de que Messi dispute estos encuentros.

“Él tuvo una entorsis, evidentemente, la lesión está y ahora hay que hacer estudios y esperar los resultados”, comentó a los medios.

Con la selección de Argentina, Messi sufrió problemas físicos a lo largo de toda la Copa América que lastraron su rendimiento.

En la final, que ganó la Albiceleste por 1-0 a Colombia, Messi tuvo que salir del campo.

“Una lesión de tobillo está fuera de todos los pronósticos: fue una entorsis en una jugada muy especial, muy puntual mejor dicho. Después, lo que pasa habitualmente, sobre todo cuando es un tema de tobillo y en una final: cualquier jugador, especialmente Leo, querría quedarse dentro de la cancha”, argumentó Martino.

“Intentó seguir en el segundo tiempo y llegó un punto donde ya no pudo más. Cuando se trata de una final, como esta de Copa América, es muy difícil sacar a un jugador de la cancha porque nadie quiere irse de un partido tan importante”, agregó.