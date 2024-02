Messi se une a Join The Planet para un proyecto ambiental a favor del río Paraná

Miami, (EFE).- El astro de fútbol Lionel Messi se unió a la organización medioambiental estadounidense Join The Planet para una iniciativa en Rosario (Argentina) a favor de la conservación del río Paraná, el sistema fluvial más extenso de Suramérica después del Amazonas.

En el marco de esta asociación se prevé que el vigente campeón del mundo con la selección argentina dé a conocer un “producto único de colección” el próximo viernes a través de una emisión por internet, informó este martes la organización.

“Con esfuerzo y sentido de comunidad podemos cuidar el planeta”, señaló en un comunicado Messi, quien es el primer embajador de Join The Planet.

El que se dará a conocer el viernes será el primero de una serie de artículos que se anunciarán en el futuro, los cuales vendrán con un certificado digital de autenticidad y “derechos de propiedad vinculados al producto en su forma física”, según la organización, con sede en Miami.

Las ganancias que se obtengan servirán para proyectos ambientales en el tramo del río Paraná, que es considerada la cuenca hidrográfica más grande del mundo, que pasa por Rosario, la ciudad natal del actual capitán del club de la MLS Inter Miami.

“La implicación de Messi significa llegar a millones de personas que no forman parte de la discusión medioambiental. Esperamos con ansias el impacto positivo que su defensa tendrá en nuestros objetivos compartidos”, señaló en la nota el director de la Fundación Join The Planet, Thomas Kimber.

Forma parte de la campaña la firma de productos sostenibles Karün, responsable de la confección del “artículo sorpresa” que se presentará el viernes y el cual fue fabricado con materiales reciclados procedentes de la Patagonia, Indonesia, China, Tailandia e India, entre otros.

Contará además con plástico de nailon reciclado, principalmente de redes de pesca, plástico de polipropileno reciclado procedente de cuerdas y tapas de botellas desechables, y fibra de vidrio reciclada, según se dio a conocer hoy.

Join The Planet promueve el cambio hacia “una economía regenerativa, con recolección de materiales en varios países”, y apoya directamente iniciativas ambientales, incluida la limpieza y reforestación de ríos y océanos, con el apoyo de las comunidades locales.

La pieza única de colección, que está ideada para “transformar nuestra relación con el planeta”, como dice la organización, garantiza además “la transparencia y sostenibilidad” gracias al sistema de “trazabilidad” de Karün a lo largo de toda la cadena de suministro.

Lo anterior permite “el etiquetado digital de carbono en cada producto y el seguimiento interactivo del recorrido del material”, como explica Join The Planet.

Esta organización planea en el futuro dar a conocer nuevas alianzas con figuras públicas para iniciativas a favor de los ecosistemas naturales.