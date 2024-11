Messi, sobre el Barça: “Cuando se les da la oportunidad, los canteranos responden”

Barcelona, (EFE).- El delantero del Inter Miami y leyenda del Barcelona, Leo Messi, ha calificado de “espectacular” el buen inicio de curso del cuadro azulgrana bajo las órdenes del técnico Hansi Flick y ha opinado que, “cuando se les da la oportunidad”, los canteranos “responden”, porque conocen la filosofía del club.

“Cuando se le da la oportunidad y la confianza, (los canteranos) responden de esta manera, porque conocen el club mejor que nadie, están acostumbrados a jugar desde chicos de la manera en la que se juega hoy (en el primer equipo). Cuando se los acompaña suceden estas cosas, como sucedió en otra época también”, ha afirmado.

Estas palabras son un avance de la entrevista que el delantero argentino concedió a ‘El Nou Clam’, una serie documental de la televisión pública catalana sobre la creación del himno del 125 aniversario del FC Barcelona por parte del club, y que se emitirá de forma íntegra el 28 de noviembre, un día antes de la efeméride.

Messi ha remarcado que no le sorprende el rendimiento de los jóvenes jugadores formados en La Masia, como el delantero Lamine Yamal o el defensa Pau Cubarsí. “Lo veo espectacular. No es algo nuevo, sino que pasó toda la vida, o por lo menos desde que llegué yo al Barcelona con 13 años”, ha comentado.

En otro extracto de la entrevista, el delantero ha incidido en el vínculo emocional que mantiene con Barcelona y Cataluña: “Más allá de que tuvimos que irnos de la ciudad y de Cataluña, en nuestra mente siempre está el día de mañana poder volver a vivir ahí, porque mis hijos, mi mujer y yo extrañamos mucho nuestra vida en Barcelona, porque tenemos amigos, dejamos muchísimas cosas allá”.

“Mis hijos son catalanes, yo llevo toda mi vida viviendo allí. Me siento de Barcelona”, ha subrayado.