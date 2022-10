Messi, Valverde… el fútbol, palanca del consumo de mate

París, (EFE).- Argentina ya tuvo en Rusia 2018 su patrocinador de yerba mate. Leo Messi, Fede Valverde, Luis Suárez, Cavani, Godín, Pogba… han popularizado este hábito. Lo tomarán en Catar. 30.000 toneladas al año se consumen en Uruguay, apuntan a EFE desde la firma Taragüi.

El mate es un ritual social en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Juntarse para beber las hojas secas del Ilex Paraguariensis con la típica bombilla (cuenco), sorbedor y termo es una estampa muy extendida, también entre futbolistas de la primera plana.

Y no solo Messi. Otras estrellas como Luis Suárez y Antoine Griezmann, quien a pesar de ser francés se enganchó al mate por su contacto con compañeros sudamericanos, pasan por las zonas mixtas de los estadios agarrados a su termo y su bombilla. Selecciones como la paraguaya también están abonadas a esta práctica.

¿Qué tiene de saludable esta infusión para los deportistas? Mucho, según el nutricionista francés Nicolas Aubineau, quien trabaja, sobre todo, con triatletas, nadadores de largas distancias y ciclistas de montaña.

“El mate tiene propiedades que están en el café y el chocolate negro, hay moléculas energizantes, antioxidantes y las que promueven la concentración”, explicó en declaraciones a EFE.

Respecto al café, la bebida todavía preferida por los competidores de élite, la yerba mate tiene varias ventajas, consideró el especialista.

“El mate contiene cafeína, pero no da las palpitaciones del café y es menos ácido, es decir, menos agresivo para el aparato gástrico, aunque es cierto que el mate puede resultar amargo para alguno y hay que acostumbrarse”, adujo.

Aubineau, quien comenzó a estudiar las propiedades de esta bebida cuando la conoció a través de un cliente, la recomienda sin ambages “antes y después” del ejercicio físico, pues, además de las propiedades antioxidantes que ayudan a la preservación celular, hidrata.

Para el especialista en nutrición, cuidar lo que se bebe y se come tiene cada vez más importancia. El 70 % del rendimiento de un deportista de alto nivel depende de la alimentación y el 30 % del entrenamiento físico y mental.

EL MATE, PREMIADO INTERNACIONALMENTE

Prueba del fulgor internacional del mate, ha sido el premio a la Innovación en categoría no alcohólica que ha recibido la marca Taragüi por parte del Salón Internacional Agroalimentario (SIAL), una de las principales citas mundiales del sector que terminó esta semana en París.

¿La razón? Esta marca del fabricante Las Marías asociada a la selección de Argentina ha comercializado un kit completo para introducir al consumidor a la cultura del mate. Entre los utensilios necesarios para degustarla, figuran bombilla para sorber, termo isotérmico y vaso para mate de doble pared.

El director de comercio exterior del grupo, Nicolás Jovanovich, recibió el premio en la SIAL y reconoció el papel que han tenido los futbolistas en propagar el uso del mate.

“El fútbol ha sido un impulsor muy importante para la comunicación del mate en el mundo, jugadores como Griezmann, Mbappé, Messi, (Luis) Suárez. Son reales embajadores de esta infusión y gracias a ellos hemos logrado abrir nuevos mercados”, agregó en declaraciones a EFE.

Entre los destinos más importantes del yerba mate argentino, figura Oriente Medio, sobre todo Siria. En esa región “se consumen hasta 30.000 toneladas al año, lo mismo que en Uruguay”. También España, Chile o Francia están entre los mercados referentes de la bebida.

Antonio Torres