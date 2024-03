Messi y el Inter Miami se reencuentran con Josef Martínez

Nueva York, (EFE).- El Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez se reencontrará este domingo con el venezolano Josef Martínez, ahora en el Montreal, en uno de los partidos más destacados de la jornada 4 de la MLS.

MVP de la MLS en 2018, Martínez cambió este año el Inter Miami por el Montreal y su hueco en la delantera del conjunto de rosa lo ocupó Suárez.

El venezolano marcó su primer tanto para el equipo canadiense en la pasada jornada contra el Dallas.

El Inter Miami viene de debutar en la Copa de Campeones de la Concacaf con un empate este jueves ‘in extremis’ por 2-2 en Nashville con tantos de Messi y Suárez, este último en el minuto 95.

La vuelta de esta eliminatoria de octavos de final de la ‘Concachampions’ se jugará el próximo miércoles en Florida.

En la liga, el equipo que dirige el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino continúa invicto (dos triunfos y un empate) y en su anterior compromiso deslumbró con un espectacular 5-0 frente al Orlando City.

En este sentido, el Orlando City, con el colombiano Luis Muriel y el uruguayo Facundo Torres al frente, tratará de recuperarse de un inicio dubitativo y buscará su primer triunfo de la temporada ante el Minnesota United.

También intentará firmar su primera victoria el Atlanta United del argentino Thiago Almada, que jugará en su campo contra unos New England Revolution que acaban de renovar a su faro, el español Carles Gil (MVP de la MLS en 2021).

Mejor ha arrancado la liga el Columbus Crew del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, vigente campeón de la MLS Cup y que podría firmar su tercer triunfo en dos partidos si se impone al Chicago Fire.

Además, los dos equipos neoyorquinos se estrenarán en casa esta temporada: el New York City recibirá a los Portland Timbers y los New York Red Bulls se verán las caras con el Dallas.

Por último, Los Angeles FC (LAFC) jugará contra el Sporting Kansas City, el LA Galaxy visitará al Nashville y el Cincinnati del agentino Luciano Acosta, MVP de la pasada temporada, se medirá en casa con el DC United.