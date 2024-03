Messi y Suárez, al frente del Inter Miami en la primera ‘ConcaChampions’ de su historia

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El Inter Miami arranca este jueves, en los octavos de final contra el Nashville, la primera Liga de Campeones de Concacaf de su historia, a la que llega con gran entusiasmo después del 5-0 endosado al Orlando City con dobletes del argentino Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez.

De Nashville a Nashville. En agosto el Inter Miami conquistó en el GEODIS Park de la ciudad de Tennessee el primer título de su historia, una Leagues Cup que tuvo doble premio. Además del trofeo, un billete para la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones de Concacaf.

El camino comienza contra un rival exigente, sobre todo en casa, pero el equipo del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino lo encara consciente de tener un grupo con potencial para llegar hasta el final.

A Messi y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba se sumó este curso el ‘Pistolero’ Luis Suárez, un delantero que anotó el pasado sábado sus primeros goles en la MLS.

“Sin poneros la mochila, somos consciente del equipo que armamos e intentamos pelar por la MLS. Es un camino largo, recién empieza. Nosotros mismos somos conscientes de que tenemos un grupo para pelear y lo vamos a intentar. Es importante empezar bien”, dijo Messi al acabar el partido con Orlando.

Suárez fue elegido el martes como mejor jugador de la semana en la MLS y es el primer uruguayo en recibir este premio desde que lo consiguiera Diego Rossi en 2020.

“Hoy el equipo hizo un muy buen partido y él aparece en todo su esplendor, no sólo como goleador, sino como asistente”, dijo Martino en la rueda de prensa posterior al choque con Orlando.

Messi, por su parte, contribuyó con otro doblete y suma tres goles en tres partidos de la MLS. No vio puerta en el debut contra el Real Salt Lake, pero salvó un punto para el Inter Miami en el campo de Los Ángeles Galaxy antes de las dos dianas mencionadas anotadas a Orlando.

Tanto Messi como Suárez apuntan al once titular de Martino, quien destacó que en esta fase no se plantea hacer rotaciones y que, si será necesario, lo hará después de este choque.

El Inter Miami se medirá con un Nashville que tiene en el alemán Hany Mukhtar a su líder, MVP de la liga hace dos años.

Arrancó la temporada con dos empate, un 0-0 contra los New York Red Bulls y 1-1 con los Colorado Rapids. El año pasado, el equipo de Tennessee fue eliminado en los octavos de final de los ‘playoffs’ por el Orlando City.

Entre las otras eliminatorias, destaca el duelo entre el Cincinnati, ganador del Supporters’ Shield al mejor equipo de la temporada regular 2023 de la MLS y el Monterrey mexicano del español Sergio Canales y del estadounidense de origen mexicano Brandon Vázquez.

“Va ser un equipo muy difícil, va a ser un partido muy difícil, pero tenemos a nuestros fanáticos en nuestra cancha. Trataremos de sacar el resultado, de sacar diferencia en los goles, de que no nos conviertan en casa”, aseguró Acosta, quien atendió a la Agencia EFE tras la victoria de su equipo en el campo del Chicago Fire el pasado fin de semana.

“Va a ser lindo enfrentar a Brandon, espero que se porte bien. Tenemos que pensar rápido en ese partido”, agregó Acosta.

El ganador del Cincinnati-Monterrey será rival de Inter Miami o Nashville en cuartos.