Mexicana Cruz asegura que no le quita el sueño no ser favorita ante Serrano

Redacción Deportes, (EFE).- La mexicana Erika Cruz, campeona de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, aseguró que no le quita el sueño el no ser considerada favorita en su pelea de este sábado ante la puertorriqueña Amanda Serrano, dueña de cuatro títulos de la división pluma.

“En realidad no nos enfocamos en lo que dicen los medios o los aficionados (de no ser favorita) y en las redes sociales, solo nos concentramos para esta pelea desde que supimos que la enfrentaríamos. No nos distraemos con nada. Estoy contenta y agradecida con Dios, con mi padre que está conmigo en todo momento y concentrada el sábado porque México hará historia”, explicó.

En el combate del sábado, que se realizará en el Teatro Hulu del Madison Square Garden, ‘Dinamita’ Cruz buscará convertirse en monarca indiscutible del peso pluma al intentar quitarle a Serrano sus fajines de la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial, el Consejo Mundial y la Organización Internacional.

Serrano es una de las mejores boxeadoras del momento y formó parte en abril pasado de la primera pelea estelar de mujeres en el Madison Square Garden cuando perdió ante la irlandesa Katie Taylor, duelo en el que se repartió la mejor bolsa en el boxeo femenino, de ahí a que Cruz sea menospreciada.

“Es una oportunidad que he estado buscando y me gané. El sábado voy a morirme en la raya como buena mexicana. Gracias a Dios por todo lo que me da”, añadió la pugilista con 15 triunfos, tres por nocaut, y una derrota.

La mexicana suma tres defensas exitosas de su título, que consiguió en abril de 2021 al derrotar la canadiense Jelena Mrdjenovich.

“Creo que si Dios me permite llevarnos la victoria, sería satisfactorio para mí porque le daría a mi padre un poco de lo que me ha dado. Él sueña con tener a su campeona y si Dios me lo permite lo vamos a lograr. Ojalá las cosas salgan como lo deseamos”, sentenció.