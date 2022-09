Mexicana difunde vídeo en el que policías golpean a su hermana antes de morir

Oaxaca (México), (EFE).- La mexicana Margarita Hay Urrutia difundió un vídeo que exhibe a policías municipales de Salina Cruz, en el sureño estado de Oaxaca, mientras golpean a su hermana Abigail, cuya misteriosa muerte en una celda causa polémica desde el 19 de agosto pasado.

“Esa fue una brutalidad de cómo la jalonean, cómo le pegan y cómo la maltrataron, ninguna persona merece eso, nadie, nadie, necesitamos justicia para mi hermana y que no sigan libres esas personas, que las detengan ya”, dijo Margarita este miércoles a Efe.

El vídeo aumenta la polémica sobre los hechos del 19 de agosto, cuando en medio de una discusión con su pareja, policías municipales arrestaron a Abigail con el argumento que cometió una falta administrativa, la encarcelaron tras resistirse y horas después apareció muerta en su celda.

La hermana de la víctima publicó el material gráfico de 52 segundos en Facebook con el texto: “Estos policías no pueden seguir matando más personas, que dejen de mentir y se castigue a todos””

“A mi hermana la mataron esos policías. Es aberrante que el presidente municipal (Daniel Méndez) a más de un mes no haya iniciado un proceso administrativo sancionador en contra de los policías que se vieron inmiscuidos en el asunto de mi hermana, queremos justicia, ya nos más abusos de la autoridad”, agregó.

Margarita relató que la grabación la captó una de las cámaras de seguridad de la comandancia municipal, y se aprecia la fecha y hora: 19 de agosto de 2022 a las 16.52 (21.52 GMT), minutos antes de la muerte de Abigail, una mujer de 30 años con dos hijos.

En las imágenes se observa la puerta principal de la cárcel municipal abierta, en la que tres oficiales municipales ingresan por la fuerza a una mujer, que su hermana identifica como Abigail.

Tras meterla, un policía se queda fuera y cierra la puerta, mientras que dos más la dejan caer y su cabeza golpea el suelo de cemento.

La mujer se levanta, pero los guardias la vuelven a someter.

“Mi hermana era una persona muy chiquita, muy delgadita y esas mujeres (policías) abusaron de su fuerza”, comentó a Efe Margarita.

En su informe, la policía municipal notificó que Abigail se habría suicidado con su ropa íntima, pero la familia rechaza esta versión.

Por ahora, hay dos detenidos: el juez cívico calificador Joel Alberto Luis Vásquez y un policía municipal.

En las tres autopsias practicadas al cuerpo de Abigail, se reveló que la joven murió por ahorcamiento por asfixia.

Su hermana ve la muerte de Abigail como parte de la ola de violencia contra las mujeres en México, donde matan en promedio a 10 al día.

“La forma de trabajar de los policías de Salina Cruz es así. Arrestan a las personas, se las llevan y las golpean”, aseveró.

Salina Cruz es uno de los 40 municipios que desde agosto de 2018 recibió la “Declaratoria de alerta de violencia de género”, mientras que el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos reporta 690 feminicidios en el sexenio del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (2016-2022), quien concluye su mandato en diciembre.