Mexicana Elena Reygadas es nombrada Mejor Chef femenina del Mundo 2023

Ciudad de México, (EFE).- La chef mexicana Elena Reygadas fue nombrada como la mejor chef femenina por parte de “The World’s 50 Best Restaurants 2023”, una de las principales listas gastronómicas mundiales.

“¡Me siento profundamente agradecida y honrada! Cocinar es un arte colectivo”, expresó la chef en su Instagram.

Reygadas afirmó que el reconocimiento es “de todas las personas talentosísimas” con las que ha “colaborado durante tantos años”.

Asimismo, señaló que la distinción también estaba dirigida a todas las mujeres mexicanas “que cocinan día a día”, manteniendo viva la “enorme tradición culinaria”, además añadió en el breve mensaje que acompañó con una fotografía suya: “¡Gracias a todas y todos por su apoyo y cariño!”.

En un comunicado, The World’s 50 Best Restaurants 2023 destacó que Reygadas se ha convertido “en una de las figuras más importantes de la gastronomía mexicana”.

Asimismo, la organización describió a la chef como una “ardiente defensora de la biodiversidad mexicana y la cultura sustentable” y recordó que, recientemente, lanzó un programa de becas para mujeres, “con el objetivo de promover una mayor paridad de género en las cocinas”.

El premio será entregado el próximo mes de junio en la ciudad de Valence, en Francia, en una ceremonia que cita a los chefs que fueron reconocidos por 1.080 expertos culinarios de 27 regiones, entre los que están escritores, críticos y restauranteros.

En el evento, los chefs premiados también realizarán un evento educativo con cocineros locales para transmitir sus conocimientos.

Elena Reygadas nació en la Ciudad de México, actualmente tiene 46 años y cuenta con 5 restaurantes y una panadería en la capital del país.

Estudió letras inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), pero desde pequeña solía cocinar, por lo que siguió su vocación trabajando en diferentes restaurantes.

En 2010 abrió su primer restaurante, “Rosetta”, ubicado en el centro de la capital del país.

En 2014 obtuvo el reconocimiento “Latin America’s Best Female Chef”, además de que es autora de diferentes libros gastronómicos y ensayos en los que, además de sus productos y sus raíces, aborda temas sociales vinculados con la alimentación.