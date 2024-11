Mexicana Karina Sofía irrumpe en un regional pop rock de la mano del ‘mago’ Santaolalla

Miami, (EFE).- En una escena musical dominada por el reguetón, la mexicana Karina Sofía busca irrumpir en fusiones de regional, pop y rock de la mano del que considera un “mago”, el reconocido compositor argentino Gustavo Santaolalla, con quien lleva trabajando dos años y es el artífice de su álbum debut ‘La reina del cañón’, que lanzará en 2025.

Han sido cuatro años inmersa en la composición y luego cerca de dos años en la grabación y producción, de la mano de Santaolalla, con tiempo para explorar con libertad y grabar sin prisas las canciones, explica a EFE la mexicana, que no se esconde de sus mayores influencias: Pink Floyd, The Doors, los Beatles, The Cure, o el disco ‘OK Computer’, de Radiohead.

“Tuve la bendición del tiempo, de poder explorar junto a Santaolla, el mago mayor de la música, alguien que no ha perdido la juventud, que es un niño eternamente curioso”, añade Sofía, que lanzó recientemente el sencillo ‘La loca’, en colaboración con su compatriota Sofía Reyes.

Reconoce que el reguetón, tan de moda, no le atrae nada y dice que prefiere escuchar repetidamente a sus bandas o artistas favoritos de rock en español, como Alejandra Guzmán, los primeros discos de Juanes o Shakira, Rosalía y Gloria Trevi, esta última con la que acostumbran a compararla, dice, quizá por su poderosa voz.

“No me propuse sonar como algún artista determinado. Entré a hacer el disco sin prejuicios y sin destino y fui no más día a día coleccionando canciones y creando conceptos al servicios de la canción”, explica.

Tampoco sigue Sofía una fórmula determinada a la hora de componer. A veces compone al piano (lo toca desde los diez años), otras veces con su guitarra acústica, partiendo de un estribillo, un poema o al hilo de una melodía persistente para luego añadir la letra.

Pero en ‘La reina del cañón’, su primer álbum de estudio, fue primero la música y luego la letra, dice. Está marcado por la “libertad de explorar” en géneros como el regional, el rock, la cumbia o incluso el mariachi.

Incluye 11 composiciones, diez de ellas firmadas por Sofía, que toca el piano, la guitarra y el bajo, para el que ha contado con la dirección de Santaolalla, el reconocido músico, productor y compositor ganador de dos premios Óscar por sus bandas sonoras.

Tener la fortuna de contar con Santaolla, de 73 años, fue para la artista como asistir a un “‘bootcamp’ (un curso intensivo) espectacular” de aprendizaje, exigió de ella ser “más meticulosa” en las letras de las canciones y en la forma de aproximarse a los diferentes géneros. “Entré sin prejuicios y sin destino”.

Esta estrella emergente en la escena musical latina se siente afortunada de vivir en Los Ángeles, una ciudad, dice, de una “enorme energía” que le estimula a componer y permite desarrollar a fondo su carrera musical.

No quiere sentirse encorsetada en el cliché de un tipo de género determinado, hasta el punto que reconoce su amor por la música clásica. Su propósito es componer canciones con entera libertad creativa, tumbar fronteras y “romper estereotipos de la música mexicana”.

Por eso, en su primer álbum, bajo el sello Tinta Negra Records y Warner Music Latina, la mexicana vuelca su creatividad para fusionar sonidos del regional con notas de folk o pop, trasladando en sus letras un mensaje que “va más allá del trillado empoderamiento de la mujer”.