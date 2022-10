Mexicana Karla Souza en su proyecto más desafiente en el filme “La caída” 

México, (Notistarz).- La actriz mexicana Karla Souza enfrenta el proyecto más desafiante de su carrera en el filme “La caída”, que será estrenado por Prime Video el 11 de noviembre en más de 240 países en los cuales tiene presencia la plataforma de streaming.

Este largometraje está inspirado en hechos reales y muestra el viaje de una heroína y su camino hacia la redención y de la fortaleza a través de sus ojos.

De la galardonada directora argentina Lucía Puenzo, cuyo debut “XXY” ganó el Grand Prix de la Semana de la Crítica en el Festival de Cine de Cannes, llega este desgarrador thriller, protagonizado por Karla Souza.

“’La Caída’ es el proyecto más desafiante y personal de mi carrera. He encontrado un crecimiento genuino, junto con mi propio poder y voluntad al contar esta historia. Amazon ha sido un socio increíble y ha probado que es el mejor hogar para esta historia íntima y valerosa. Nuestra esperanza es elevar las conversaciones complejas alrededor del abuso de poder sistemático en nuestra cultura”, dijo Karla Souza, productora y protagonista de La Caída.

“Algún tiempo atrás, Karla Souza me contactó para proponerme escribir esta historia inspirada en eventos reales. Escribir y filmar esta película ha sido uno de los viajes más intensos de mi vida. Se cerraron muchas puertas, pero se abrieron muchas más.

“Karla entrenó durante tres años para saltar desde la plataforma de 10 metros… todavía estoy conmovida por la dedicación de ella y de todos los involucrados, desde el primer día hasta el último, de esta historia que nos reunió”, dijo Lucía Puenzo.

“Estamos orgullosos de que Lucía Puenzo y Karla Souza hayan encontrado un aliado en Prime Video para llevar esta historia, con un mensaje tan poderoso e inspirador, a su realización”, dijo Alonso Aguilar, quien encabeza el equipo de Local Originals para México.

“La Caída es una película con la cual no puedes permanecer indiferente, y no podemos esperar a que todas y todos sean testigos de la fuerza y pasión de Karla interpretando a Mariel”, agregó en un comunicado de prensa.

“La Caída”, dirigida por Lucía Puenzo (“XXY”, “La Jauría”), es una producción de Karla Souza (“El Presidente”, “Day Shift”) Ana Laura Rascón (“Hasta que te Conocí”, “Los Héroes del Norte”), Ramiro Ruiz (“Enfermo Amor”, “Diablo Guardián”) y Axel Kuschevatzky (“Argentina”, “1985”, “Staged”).