Mexicana Michelle Renaud asume el reto de hacer cine y telenovelas a la vez

Ciudad de México, (EFE).- La actriz mexicana Michelle Renaud no se puede explicar a sí misma cómo es que logró incursionar en el cine mientras se encontraba en grabaciones de “La herencia”, telenovela que protagoniza y que, asegura, ha sido su “mejor proyecto”.

“No sé como lo logré, creo que soy la primera protagonista que puede estar haciendo una telenovela y al mismo tiempo estar en una película, no sé cómo le hice, se lograron las dos y aunque yo soy ‘protelenovelas’ de toda la vida, hacer cine también me encantó”, cuenta la artista de 33 años en entrevista con Efe.

Renaud será parte de las próximas dos películas de J.M. Cravioto, “Corazonada”, que centra su trama en el “fraude más grande de la historia de México”, ocurrido en el 2012 con un premio de la lotería, y “Malvada”, en donde ella dará vida a una supuesta bruja.

Si bien estar dividida en dos proyectos fue todo un reto, Renaud confiesa que ha sido para ella muy impactante ver que su trabajo ha podido diversificarse al llegar a la pantalla grande junto a personalidades como Osvaldo Benavides, Bruno Bichir, Adrián Vázquez, entre otros.

“Cuando me veo en ‘Malvada’ no puedo creer que sea yo la que está ahí, creo que va a sorprender a muchos”, apunta.

“Ha sido increíble, yo todos los días llegaba a grabar y les decía que necesitaba oxitocina y todos me abrazaban, era un amor constante, hacíamos escenas en donde terminábamos y nos abrazábamos una hora por todo lo que nos acabamos de mover”, relata.

LA MAGIA DE LA TELENOVELA

La telenovela sigue la vida de Sara, una mujer que llega a exigir la parte de su herencia a la casa de su padre y tiene un primer encuentro con sus cinco hermanos, que no tomarán con tranquilidad su llegada.

Sus hermanos en la ficción son interpretados por Mauricio Henao, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil y Matías Novoa, con quienes sobrepasó la parte actoral y aunque las grabaciones del proyecto terminaron, Renaud dice que se queda con el amor y la amistad que creó con sus compañeros a quienes en la vida real considera familia.

“Me había tocado trabajar en producciones increíbles pero aquí hubo algo más, había una relación entre todos mucho más íntima y mágica. Sin duda es el mejor proyecto que he hecho”, cuenta.

No obstante, no todo en las grabaciones fue sencillo, pues Michelle confiesa que vivió un accidente que la llevó al hospital, pero incluso de esa experiencia logró encontrar uno de sus hobbies más queridos por ahora.

“Yo tuve que empezar a meterme diario a una tina con hielos porque en las grabaciones de ‘La herencia’ me caí de un caballo y terminé en el hospital, para poder seguir grabando necesitaba caminar y con los hielos lo logré, ahora quiero que todo el mundo lo pruebe porque me encanta compartir lo que me funciona y esto les va a cambiar la vida”, asegura.

Finalmente, Renaud adelanta que la historia de Sara y sus hermanos continuará llena de sorpresas e intrigas y considera que la enseñanza más grande que deja la historia es el pensar en las acciones que tenemos hacia nuestro entorno.

“Lo más importante es que las herencias más grandes que dejamos es el legado de amor, la unión familiar, siempre pensamos en el dinero cuando se habla de herencias, pero esta historia nos enseña la amistad, la hermandad, el ser honestos”, dice.