Mexicanos en el exterior: La gran incomprensión

(Segunda parte)

LA VIDA DE LOS MEXICANOS EN ESTA NACIÓN ES TERRIBLE

La vida de muchos de los mexicanos en la diáspora es una vida azarosa, y dramática. Vivimos uno de los períodos más obscuros y zozobrantes de nuestra historia en los Estados Unidos con lo que hicieron Trump y sus secuaces. Vivimos sin conocernos, desunidos, angustiados, frustrados, y en constante temor. Muchos salen de sus casas cada día sin saber si regresarán. Nuestro trabajo e importantes contribuciones a esta nación abundantemente probados son desconocidos o negados, y somos objeto de sentimientos racistas no sólo de los republicanos conservadores sino de mucha gente que se fue con la propaganda trumpista, parecida a la que usó Hitler contra los judíos, a niveles de que un grupo cada vez más numeroso de hispanos cree la retórica falsa de que los mexicanos somos una carga a esta nación y nos deben expulsar.

LAS BASES DE LA DESUNIÓN

Lejos de estar unificada esa nación de hispanos somos fraccionados en cientos o miles de grupos, con escaso o nulo poder, e imposible parece ser unificarse sin un proyecto de unión (la reforma migratoria, la existencia de un México progresista, y la reivindicación de los mexico-americanos, por ejemplo).

MEXICANOS QUE DEJAN DE SER MEXICANOS

Peor aún, por diversas razones la mexicanidad, el orgullo de sentirse mexicano, el español como lengua, el conocimiento de la historia y cultura de México se pierden cada día, con poco a nada que se haga para evitarlo.

Los esfuerzos de muchos de crear una organización fuerte que hable por todos o por la mayoría, se pierden antes de formarse, por críticas y desconfianzas entre nosotros mismos.

La falta de una política deliberada por parte de México, para mantener la mexicanidad lamentablemente contribuye a perder una riqueza de mexicanos que anhelamos contribuir, y ser parte de transformaciones de México y de los Estados Unidos. Cada día menos hablan español, cada minuto se escapa nuestra rica cultura mexicana de las identidades de los mexicanos de la diáspora. Es una tragedia que pase en las narices de México y que todos sean cómplices de este drama.

Una política para que los mexicanos retrasen la pérdida de su mexicanidad y transforme a los consulados en instituciones funcionales, modernas, con personal súper bien entrenado y profesional, además de transformar a los consulados en las casas de México en el extranjero, que nos ayude a mantener nuestro orgullo, nos defienda y nos brinde identidad y recursos para sobrevivir y ser mejores, es una oportunidad que la actual administración no sólo se niega a concebir, sino que es al revés, estamos peor que antes.

Las remesas que han salvado a México y han hecho que AMLO nos llame “héroes” pronto irremediablemente se estabilizarán y luego bajarán. No podrán subir, no importa que México en coro diga que somos héroes. Los consulados muestran lo que es México, la tiendita del rancho.

REFORMAS CONSULARES; MUCHOS ASUNTOS PENDIENTES

Las reformas radicales de la red consular es la mejor prueba para saber si Marcelo Ebrard merece ser presidente de México; si no puede reformar los consulados ¿cómo podrá reformar a una nación entera con sed de justicia? La mejor solución es convertir a los Consulados en auténticas extensiones de México, donde se promueva el español, la cultura, el arte y la educación, además del trabajo consular, legal y de otro tipo que realizan.

Muchos de los cónsules actuales son la antítesis de los cónsules que necesitamos. Sus abusos e incompetencias han sido abundantemente comunicados y la comunidad es ignorada. Pero no es todo culpa de los “cónsules”, ellos sólo reaccionan a una cultura que los hace burócratas y por tanto se sienten intocables por ser de carrera o por haber sido designados al servicio consular como recompensa política, o bien por tener jefes o superiores que poco les interesa lo que pase localmente.

CONSEJOS CONSULARES

Una verdadera rendición de cuentas que cambie la cultura sólo se logrará con la creación de consejos consulares, puestos de elección en las circuncisiones de cada consulado que alimente una retroalimentación permanente para los funcionarios de cada consulado. Si los jefes son de arriba, las comunidades estamos desprotegidos. Peor aún resulta esta fatídica fórmula, los peores cónsules son promovidos, y los mejores son removidos. No es posible una transformación con administraciones verticales y autocráticas. El balance sólo puede venir de la fuerza de los consejos consulares que contribuirá a la rendición de cuentas.

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PAISANOS EN EL EXTERIOR

Falta también un centro de políticas públicas de los mexicanos en Estados Unidos para que mejor comprendan lo que somos, lo que significamos. Una institución que –realmente- responda de la comunicación, e iniciativas para vincular a los mexicanos en el extranjero, proponga políticas que defiendan el respeto y protección de los derechos que nos merecemos, y que identifique

y coordine el valor de los profesionales, artistas y trabajadores que viviendo en Estados Unidos anhelamos vincularnos en el rescate de México, sobre todo la eliminación de la inseguridad, la violencia social y humana.

FONDO DE DEFENSA LEGAL

Aunque existen fondos en los consulados para la defensa legal de algunos paisanos injustamente acusados de mil delitos, se necesita un instituto de defensa legal que tenga como prioridad la asesoría legal, y apoyo para los mexicanos víctimas de redadas, los menores que quedan desamparados, o están detenidos, con especial enfoque en los soñadores.

VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR

La promoción del voto de los mexicanos en el exterior es una de las más grandes vergüenzas de México y su red consular. Siempre los cónsules se están quitando responsabilidades diciendo que esa es otra dependencia y que no tienen nada que ver con el Instituto Nacional Electoral (INE). Ahora resulta que la tiendita del rancho se niega a vender arroz porque no tienen nada que ver con los productores de arroz. A pesar de que los escasos mexicanos emigrados que votamos lo hicimos en mayor proporción por AMLO esta administración parece decidida a que no volvamos a votar por nadie ya que no promueven y dificultan la expedición de las tarjetas de elector. Modificaciones para el voto de los mexicanos desde EE.UU. donde las credenciales de elector se entreguen activadas en

los consulados y sea ahí mismo, en los consulados donde se pueda votar, además de los otros medios aprobados. Representación política en las legislaciones respectivas federal y estatales de diputados y senadores de los mexicanos en el exterior.

DIPUTADOS FEDERALES Y ESTATALES

Nos urgen representaciones de diputación estatales y federales, es decir representación política en las legislaciones respectivas federal y estatales de diputados y senadores de los mexicanos en el exterior. Existen sólo en algunos estados. Los diputados federales y a muchos estatales les parece que eso es limitar su influencia, en lugar de tener la visión correcta, sería aumentarla.

BANCO MIGRANTE MÉXICO-USA

Se ha sugerido hasta el cansancio a las autoridades de México la creación de un banco migrante México-EE. UU. para financiar proyectos de interés para mexicanos en Estados Unidos y mexicanos migrantes, con un fideicomiso mixto, cuyo consejo directivo sea mayoritariamente migrantes calificados. Un porcentaje de las recaudaciones de los Consulados, podrían dirigirse para apoyar a la defensa legal y otra parte para contribuciones del Fideicomiso del Banco Migrante. La actual recaudación alimenta una burocracia que no necesitamos.

COLOFÓN

Los mexicanos de la diáspora representamos una de las áreas de oportunidad históricas más importantes que haya tenido México. No parecen interesarse. Pueden rectificar el rumbo. Ojalá y lo hagan.