Mexicanos instalan “Gratis Tienda” para venezolanos varados en la frontera

Ciudad Juárez (México), (EFE).- Habitantes de Ciudad Juárez, en la frontera de México con Texas, han instalado una “Gratis Tienda” para donar insumos a cientos de venezolanos varados tras las restricciones migratorias anunciadas por Washington hace dos semanas.

Una vez que las autoridades estadounidenses expulsan a los venezolanos, les dan solo unas sandalias sencillas, mallas y una sudadera, algo insuficiente para las temperaturas cercanas a los cero grados centígrados en la región, que afronta la llegada de los primeros frentes fríos de la temporada.

“Necesitamos calzado, suéter, chaqueta. Cuando nos entregamos a las autoridades perdimos todo, no estamos acostumbrados a que la gente nos mire feo, por eso venimos aquí, no queremos ser mal vistos por la gente, queremos estar presentables”, declaró a EFE el venezolano David Contreras.

Añadió que está feliz con el apoyo de la “Gratis Tienda” y que sería buena opción que la ropa que les quitan en Estados Unidos la manden a este lugar.

CRISIS QUE NO CESA

Este panorama ocurre después de la nueva política de Estados Unidos, que el 12 de octubre anunció 24.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por avión y que tengan un patrocinador, pero a la par ordenó la expulsión inmediata de quienes lleguen por la frontera con México.

Desde entonces, cientos de venezolanos indocumentados viven junto al río Bravo, que divide a México de Estados Unidos, en casas de campaña y con algunas cobijas regalados, por lo que agradecen iniciativas como la “Gratis Tienda”.

“Es una situación difícil la que vivimos, fue una decisión de la noche a la mañana la que tomaron de no dejar cruzar, de haberlo sabido con tiempo habríamos anticipado el viaje o nos habríamos devuelto”, contó Jesús Alberto Acosta, de Venezuela.

El migrante expuso que el clima en Venezuela es caliente, por lo que es complicado afrontar el frío de Ciudad Juárez.

“Se nos agrietan los labios, se nos quema la piel con el frío, ahorita que no tenemos techo. Aquí en este lugar nos dan ropita, los mexicanos nos han dado comida y agua. Estamos en espera de una buena noticia”, concluyó.

A pesar de las condiciones, Ciudad Juárez se ha convertido en una de las caras más visibles del éxodo venezolano en México.

“Venimos a Juárez porque es la frontera más transitada, allá en Estados Unidos nos agarraron y nos ponen un uniforme. El frío es duro para nosotros, vienen niños. Hicimos carpas para poder protegernos”, relató a EFE el venezolano Yeremi Moisés.

SOLIDARIDAD MEXICANA PARA VENEZOLANOS

Julio César Morales, coordinador de la “Gratis Tienda” destacó que “aquí se les ha dado cobijo, zapatos. Ellos buscan chamarras, pantalón y mochilas principalmente”.

El activista indicó que Ciudad Juárez es un lugar de paso, pero que es una ciudad “noble” que apoya a la población migrante.

Aun así, lamentó que “los albergues están saturados, a los que salen de Venezuela y regresan los ven como traidores a la nación, tienen una situación complicada”.

Desde que Washington implementó las nuevas medidas migratorias, se estima que a diario llegan 200 migrantes a Ciudad Juárez, en su mayoría venezolanos, de acuerdo con autoridades estatales de Chihuahua.

En la frontera México-Estados Unidos, entre octubre de 2021 y agosto pasado más de 150.000 migrantes de Venezuela han sido arrestados en comparación con 50.499 en el mismo periodo del año anterior.