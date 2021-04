México alista plan para reforzar controles migratorios en la frontera sur

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este miércoles que su Gobierno prepara un plan para reforzar los controles migratorios en la frontera sur del país y así, dijo, proteger a los menores de edad.

“Se acordó reforzar lo que ya se venía haciendo pero ahora dar prioridad a la protección de los niños”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre las conclusiones de la reunión del martes con gobernadores y presidentes municipales de estados de la frontera sur.

Para llevar a cabo esta estrategia, adelantó, se aumentará la presencia de las Fuerzas Armadas en esa región para brindarles protección a los pequeños migrantes, en una estrategia conjunta con los representantes de los estados.

Aunque no dio cifras exactas del despliegue de fuerzas, López Obrador señaló que es necesario dar seguridad a los migrantes que intentan cruzar la frontera sur en su objetivo para llegar a Estados Unidos.

Y parte de esa seguridad es “ordenar el flujo migratorio”, para evitar que las personas pasen por algún problema.

“No queremos desgracias, no queremos actuar sin prevenir ante una situación delicada”, dijo.

Explicó que lo que se busca es evitar que los migrantes pasen por situaciones de peligro y recordó lo ocurrido en el municipio mexicano de Camargo, en Tamaulipas en enero cuando se hallaron 19 cuerpos calcinados en una camioneta en el poblado de Santa Anita; 16 de los cuales eran guatemaltecos.

“Fue un hecho lamentable” puntualizó y afirmó que “si eso no lo queremos para adultos, mucho menos lo queremos para niños”.

Señaló que se actuará contra los traficantes de personas en dicha zona porque “cobran mucho por pasar a personas y ahora utilizan a niños”.

Indicó que aproximadamente en una semana tendrán listo el plan en el que participarán dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la de Seguridad Pública, de Bienestar, de Medio Ambiente, de Salud y el DIF que hará refugios para niños, entre otras.

El martes trascendió que el Gobierno de México abrirá 17 campamentos en la frontera sur los cuales serán operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), para atender el incremento de migrantes centroamericanos, principalmente menores de edad, que llegan a México para posteriormente trasladarse a Estados Unidos.

“Entre más podamos contener en el sur, mejor. Sin dejar de atender otros puestos migratorios y tener también refugios y albergues para migrantes y niños” en otros lados, dijo López Obrador, remarcando que la estrategia es “de sur a norte”.

Además, reivindicó el programa de reforestación Sembrando Vida y su expansión hacia Centroamérica para crear puestos de trabajo y frenar la migración, un programa que reivindicará este jueves en la cumbre climática organizada por Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades migratorias, actualmente se tienen registrados en territorio nacional 5.300 menores migrantes. Sin embargo, cada uno de ellos viene acompañado por al menos cinco personas, lo que significa al menos un total de 24.000 personas que están en México de manera irregular.

El Gobierno estadounidense reveló cifras récord de detenciones de migrantes en su frontera con México, con más de 172.000 en marzo, entre ellos casi 19.000 menores.

Mientras que en México se presetaron ante el Instituto Nacional de Migración 17.445 extranjeros en marzo, una cifra sustancialmente superior a los 6.172 casos de diciembre pasado.

