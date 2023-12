México aprueba la comercialización de vacunas anticovid de Pfizer y Moderna

Ciudad de México, (EFE).- La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó este jueves el registro sanitario para las vacunas anticovid Pfizer y Moderna, con lo que podrán comercializarse en México.

“La dictaminación simultánea para expedir registro sanitario a vacunas contra COVID-19, permitiendo su comercialización en México, sienta precedente hacia una regulación enfocada en garantizar el acceso sin beneficiar a ningún usuario en particular, y eliminando cualquier necesidad de intermediario o gestor”, indicó la Cofepris en un comunicado.

El pasado 28 de noviembre, el órgano regulador postergó la aprobación pues, según argumentó, las farmacéuticas habían pedido más tiempo para solventar la información técnica que faltaba para obtener el registro sanitario.

La Cofepris señaló que este proceso regulatorio, “pionero en el mundo”, se logró en tiempo récord “después del riguroso análisis técnico del personal especializado de esta autoridad sanitaria y de la evaluación del desempeño clínico de las vacunas de estos biológicos en las sesiones del Comité de Moléculas Nuevas (CMN), que por primera vez fueron públicas”.

Refirió que, de manera “transparente y oportuna”, un equipo multidisciplinario de personal federal determinó que los biológicos de Pfizer y Moderna “cumplieron los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, en los expedientes presentados ante esta comisión federal”.

Asimismo, dijo que la aprobación simultánea para expedir este registro sanitario para esta vacunas sienta precedente para una regulación enfocada a garantizar el acceso “sin beneficiar a ningún usuario en particular, y eliminando cualquier necesidad de intermediario o gestor”.

La institución exhortó a la población a no hacer uso indiscriminado de ninguna vacuna de covid-19, pues debe considerarse el riesgo-beneficio de cada aplicación, y reiteró que la aplicación de vacunas fuera de la Política Nacional de Vacunación “deberá ser bajo estricta recomendación médica”.

“El suministro de estos biológicos debe ser bajo vigilancia médica y no se deberá aplicar de manera indiscriminada, ya que pueden representar riesgos para la salud”.

El Gobierno de México tiene la meta de aplicar esta temporada de frío 35,2 millones de vacunas contra la influenza y 19,4 millones contra la covid-19, enfermedad para la que usará el biológico de Abdala, hecho en Cuba, y el de Sputnik, de Rusia.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha avalado el uso de ninguno de estos fármacos como refuerzo contra la covid-19, aunque en octubre pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respaldó su eficacia tras vacunarse en vivo con el de Abdala.

Aunque estas vacunas, por ahora son gratuitas, López Obrador ha prometido que las personas podrán comprar las de otras farmacéuticas, como Pfizer y Moderna, pero habrá que esperar la aprobación de uso comercial de la Cofepris.