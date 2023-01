México busca fortalecer intercambio comercial agroalimentario con Brasil

Ciudad de México, (EFE).- Para fortalecer y agilizar el intercambio comercial agroalimentario entre México y Brasil, la Secretaría mexicana de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Embajada brasileña en el país acordaron este viernes una estrategia de trabajo.

Por ello, México busca fortalecer de manera progresiva la presencia de productos mexicanos con gran reconocimiento en Suramérica, como el aguacate, el limón y los espárragos, añadió la Sader.

La dependencia mexicana informó en una nota que el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón, se reunió con el embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra.

Esto para “precisar las agendas que impulsan ambos Gobiernos para proveer alimentos sanos y seguros”.

Calderón subrayó que Brasil “es socio estratégico para México, por lo que Senasica trabaja para facilitar el comercio y responder de manera más ágil y expedita a las empresas importadoras y exportadoras de alimentos”.

Recordó que entre las estrategias del Gobierno está el facilitar procedimientos que conduzcan a la importación segura de alimentos brasileños de gran demanda en México.

En tanto, el director general de Salud Animal del Senasica, Juan Gay Gutiérrez, recordó que México importa de Brasil carne de ave y recientemente se autorizó la importación de carne de porcino del estado de Santa Catarina.

También dijo que “continúa la evaluación de riesgo para recibir carne madurada y deshuesada de bovino, productos que gozan de prestigio internacional por el trabajo zoosanitario que ha implementado Brasil”.

Por su parte, el embajador Coimbra señaló en la nota que ambos países “son potencia agroalimentaria, no solo a nivel de las Américas, sino en el escenario mundial”.

Agregó que Brasil exporta carne de bovino a más de 140 países, incluidos Estados Unidos, Japón, Canadá, China y la Unión Europea, por lo que está plenamente documentado el estatus sanitario de sus empresas exportadoras.

Y respecto a la carne de porcino, solicitó la ampliación de autorización para exportar desde los estados de Paraná y Rio Grande do Sul.

Ambas delegaciones acordaron establecer reuniones de trabajo durante los próximos días para supervisar el avance de la agenda bilateral.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia diaria que está tomando medidas para quitar aranceles “y poder importar alimentos para que, si se consiguen alimentos más baratos, cuidando los aspectos sanitarios se puedan introducir (al país) con el propósito de que no haya monopolios que estén controlando precios, que haya realmente un libre mercado.