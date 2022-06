México cae ante Guatemala y queda fuera del Mundial sub’20 y de los Olímpicos

México, (EFE).- La selección sub’20 de México perdió este jueves ante Guatemala y quedó fuera de cualquier posibilidad de asistir al Mundial sub’20 del próximo año en Indonesia y de los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que la Federación Mexicana de Fútbol calificó de vergonzoso.

“El resultado es vergonzoso, el cual por ningún motivo se tenía que haber presentado; es un golpe muy fuerte y por supuesto que estamos dolidos”, dijo en una rueda de prensa el director deportivo de la Federación, Gerardo Torrado.

Después de liderar su grupo con dos victorias y un empate y de golear a Puerto Rico por 6-0 en octavos de final, este miércoles los mexicanos mostraron falta de carácter ante Guatemala, fallaron cinco penaltis y quedaron fuera del Mundial y de los Olímpicos, lo cual, además de afectar lo deportivo y lo comercial, según Torrado, impedirá el desarrollo de los jugadores jóvenes.

Torrado aceptó que el resultado es un fracaso y la afición mexicana no lo merece y anunció un análisis de la derrota y una estrategia para en los próximos años dar oportunidades de competir a los integrantes de la generación que se perderán el proceso del Mundial y los Olímpicos.

“Vamos a hacer un plan para que a estos jugadores no los perdamos en el camino, que les podamos brindar competencias importantes para que en un futuro los podamos ver en la selección mayor”, apuntó.

México quedará fuera del Mundial sub’20, en el que alcanzó la final en 1977 y el tercer lugar en el 2011 y como consecuencia se perderá los Olímpicos de París, luego del oro en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020.

“Tenemos que enfocarnos en el análisis; encontraremos cosas importantes las cuales tenemos que mejorar y con cosas que estamos haciendo bien y debemos enfatizar”, observó.

Torrado no descartó una reflexión relacionada con la gran cantidad de extranjeros en la Liga Mx, lo cual hace más difícil el desarrollo de los jóvenes.

“Probablemente sea uno de los puntos que salga de este diagnóstico, debemos trabajar en conjunto con los clubes para ver como seguir desarrollando a esta generación y las que vienen en camino”, aseveró.

En la eliminatoria de la Concacaf, con sede en Honduras, Estados Unidos enfrentará en semifinales a Honduras y República Dominicana a Guatemala.