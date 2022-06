México comienza a vacunar contra la covid-19 a niños de 5 a 11 años

Ciudad de México, (EFE).- México arrancó este lunes la vacunación contra la covid-19 en menores de 12 años tras varios meses de reticencia a inocular a este grupo de edad pese a que varios países de Latinoamérica ya suman varios meses aplicando las dosis a niños mayores de 5 años, lo que da esperanza a las familias de regresar a la normalidad.

“La verdad sí se tardó (la vacunación en este grupo de edad). Se tardó mucho, debió haber sido inmediatamente después que a los adultos, y pues sí llegaron, pero muy tarde”, dijo a Efe Gabriela Hernández, quien llevó a su hija Fátima a recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a uno de los centro de salud de Ciudad de México.

La semana pasada, Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la salud en el país, anunció el inicio de la vacunación en menores entre 5 y 11 años.

Sin embargo, las autoridades de la capital mexicana precisaron que esta semana solo se inoculará niños de entre 10 años y 7 meses y 11 años 11 meses.

No obstante, en otras entidades del país las vacunas sí se aplicaron a menores a partir de los cinco años.

Romeo Adalid Martínez, director de la jurisdicción sanitaria en la alcaldía Venustiano Carranza, en el norte de la ciudad, detalló que tan solo en el centro de salud “Juan Duque Estrada” se esperaba vacunar en este primer día a entre 1.000 y 2.000 niños.

“Pero estaremos pendientes a la demanda”, matizó.

México ha aplicado más de 209 millones de dosis contra la covid-19, mientras suma más de 5,9 millones de contagios y 325.580 muertes, siendo el quinto país del mundo con mayor mortalidad por esta causa, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Además, de acuerdo con expertos independientes, al menos 1.200 menores de edad han perdido la vida debido a la covid-19.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se había negado a vacunar a menores de edad hasta la existencia de un lineamiento claro, según su consideración, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

DAN TRANQUILIDAD A FAMILIAS

Contar con la primera dosis de la vacuna anticovid ha dado un respiro a las familias que sienten tranquilidad, pues sus pequeños regresaron a clases presenciales, en algunos casos, desde agosto del 2021.

“Sí claro, podemos estar más tranquilos (…) sabemos que aunque estamos ya con la inmunidad no estamos exentos de poder volver a adquirir la enfermedad”, dijo Iveth Galicia, quien llevó a su hija Sayumi Nicté a la vacunación.

Reconoció que desde el año pasado la menor regresó a clases presenciales, y aunque en septiembre la familia se infectó con el coronavirus todos cursaron la enfermedad leve, pero afirmó que ahora se encontrará más confiada de enviar a su hija a la escuela.

“Porque sabemos que también ya la población escolar va a cumplir con el esquema de vacunación”, manifestó.

Tanto Galicia como Gabriela Hernández consideraron que los dos años de pandemia afectaron no solo emocionalmente a los menores, sino también a nivel escolar, pues no tuvieron el mismo rendimiento, por lo que la esperanza de que la vacunación devuelva la normalidad a sus pequeños es latente.

“Sí se ha visto (el impacto) un poco en el desarrollo y en los avances. De hecho las maestras, como hemos tenido comunicación (…) nos han dicho que tienen cierto atraso por lo mismo de que no tienen la convivencia con sus compañeros y la misma rutina de siempre”, precisó Hernández.