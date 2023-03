México, con una base ligamayorista, aspira a llegar a su primera final

México, (EFE).- La selección mexicana, que tendrá una base de peloteros ligamayoristas comandada por el lanzador Julio Urías, aspira a llegar en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol a la primera final de su historia.

Benjamín Gil, manejador de México, tendrá a su disposición a uno de los rosters con más talento de su país, en el que además de Urías, pitcher de Los Dodgers de los Angeles, se destacan Randy Arozarena, jardinero de origen cubano de los Tampa Bay Rays, y Rowdy Tellez, primera base de los Milwaukee Brewers.

Urías, de 26 años, fue tercero en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional en la pasada temporada de las Grandes Ligas, al tener la segunda mejor efectividad de la gran carpa, 2.16 carreras limpias permitidas por cada nueve entradas.

Arozarena, con nacionalidad mexicana, fue novato del año de la Liga Americana en la temporada 2021 de la MLB y es pieza fundamental en el orden al bat de los Rays.

Tellez, quien conectó 35 jonrones la pasada campaña con los Brewers, la séptima mayor cantidad entre todos los jugadores de Las Mayores.

Además de estos nombres, México, que no cuenta con presupuesto, tendrá a su disposición a José Urquidy, lanzador campeón de la Serie Mundial con los Houston Astros, y a Joey Meneses, una de las figuras en la parte final de la campaña con los Washington Nationals.

El reto de Gil será hacer funcionar a los peloteros en equipo y demostrar que es un entrenador confiable, para no repetir su primera experiencia al mando de México, cuando en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 dejó al equipo en el último lugar de su grupo y sin ganar un solo partido.

La de 2023 será la quinta participación de México en un Clásico Mundial, torneo en el que su mejor resultado fue un sexto lugar en 2006.

Los mexicanos suman un récord en todas sus participaciones de siete victorias y 11 derrotas; las últimas dos ediciones, 2013 y 2017, fueron sus peores actuaciones con solo un triunfo cosechado en cada una y eliminado en la primera ronda.

Este año, México forma parte del grupo C, que se jugará en el Chase Field de Arizona, junto a Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.

El debut de los mexicanos será este sábado 11 de marzo ante Colombia, duelo en el que Urías ha sido anunciado como lanzador abridor.