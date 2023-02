México confirma el interés de Tesla para invertir en el país

Ciudad de México, (EFE).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó este miércoles que la empresa de autos eléctricos Tesla, del magnate Elon Musk, tiene interés de invertir en México, donde podría instalarse en la norteña ciudad de Monterrey o junto al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la capital.

Cuestionado directamente por la prensa en el marco de la presentación del Diagnóstico y Recomendaciones para la Transición de la Industria Automotriz en México, Ebrard reconoció el interés de Tesla.

“Sí, sí tiene (interés). Hemos estado trabajando con ellos desde hace año y medio, pero yo no quisiera hacer ningún anuncio porque le corresponde a ellos, pero sí llevamos año y medio trabajando”, admitió el diplomático.

Ebrard afirmó que Tesla constató durante la pandemia por covid-19 que “México es un país confiable” y que respeta la propiedad intelectual, por lo que recordó que hay 127 plantas en territorio mexicano que producen partes sustantivas para Tesla.

“O sea, Tesla ya está en México. Ahora vendrá, probablemente, otra inversión, pero bueno vamos a esperar a que ellos lo digan”, insistió.

Sin embargo, el funcionario no precisó si la inversión será en el norteño estado de Nuevo León, fronterizo con Texas, o cerca del AIFA, la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurada el año pasado para abastecer a Ciudad de México.

“No, eso no lo puedo decir, lo tiene que decir Tesla”, remarcó.

Elon Musk es un empresario e inversionista reconocido por ser fundador, consejero, delegado e ingeniero jefe de SpaceX, director general y arquitecto de productos de Tesla Inc, fundador de The Boring Company y cofundador de Neuralink y OpenAl.

De acuerdo con medios nacionales, una de las principales características que Musk ve en México para construir una fábrica de producción de Tesla es la reserva de litio en el país.

Según información del Mineral Commodity Summaries del Servicio Geológico de Estados Unidos, México está en el top 10 global en cuanto a capital natural de litio, con 1,7 millones de toneladas de reservas potenciales.

Durante su conversación con los medios de comunicación, Ebrard recordó la importancia de la industria automotriz para la economía del país, donde representa más del 3 % del producto interior bruto (PIB), más que ningún otro sector industrial.

“Estamos hablando (de) más de un millón de personas que trabajan en la industria automotriz”, dijo.