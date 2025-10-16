México confirma que son 70 los muertos que dejan las catastróficas lluvias e inundaciones

Ciudad de México, (EFE).- Las lluvias extraordinarias que en los últimos días han azotado a cinco estados del centro y oriente de México dejan 70 muertos y 72 personas desaparecidas, según cifras ajustadas por el Gobierno mexicano.

“Son 70 personas que lamentablemente fallecieron, 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro y son 72 personas no localizadas”, informó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina.

Afirmó además que aunque se han localizado a varias personas, algunas siguen sin ser encontradas por sus familiares, aunque reiteró el apoyo gubernamental a los afectados.

Previamente, en declaraciones a medios de comunicación, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), detalló que 111 municipios resultaron afectados y 160 localidades permanecen incomunicadas por las intensas precipitaciones, aunque el número disminuye gradualmente conforme avanza la reapertura de caminos.

En tanto, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que al día de hoy 108 municipios continúan con afectaciones, de los cuales 69 fueron catalogados como prioritarios.

Hidalgo es el estado más impactado, con 28 municipios afectados y 84 comunidades aún sin acceso terrestre.

En paralelo, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 93 %, con más de 207.000 usuarios reconectados en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

No obstante, 19.700 hogares continúan sin energía, principalmente en zonas de difícil acceso. Para llegar a ellas, la CFE desplegará más de 100 plantas de emergencia, algunas de las cuales serán trasladadas en helicópteros militares.

Calleja reconoció que en estados como Hidalgo y Veracruz aún es necesario transportar personal y materiales por vía aérea para reparar infraestructura dañada.

Las autoridades prevén que, si las condiciones climatológicas lo permiten, la próxima semana se logre restablecer el acceso terrestre a la mayoría de las comunidades aisladas y se acelere la reconstrucción de puentes estratégicos.

Sheinbaum, explicó el miércoles que el Gobierno federal ha clasificado 191 comunidades como “prioritarias”, un criterio basado principalmente en el porcentaje de viviendas afectadas y adelantó que su gobierno ofrecerá reportes diarios sobre daños y acciones de apoyo, y estimó que para el próximo lunes podría tenerse un balance más completo sobre viviendas afectadas.